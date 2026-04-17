Congo-Brazzaville: Savi de Tové au pays

17 Avril 2026
Togonews (Lomé)

Le président de la République togolaise, Jean-Lucien Kwassi Lanyo Savi de Tové, a pris part jeudi à Brazzaville à la cérémonie d'investiture de Denis Sassou N'Guesso, récemment réélu à la tête du Congo, rapporte Togo Matin.

La présence du chef de l'État à cette cérémonie témoigne de la solidité des relations entre Lomé et Brazzaville, deux capitales liées par des liens de coopération et de fraternité africaine anciens et constants.

Denis Sassou N'Guesso, figure incontournable de la politique africaine, entame ainsi un nouveau mandat à la tête du Congo.

Le conseiller du président du Conseil, Pascal Bodjona, était également du voyage.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.