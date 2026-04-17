Togo: Une émission obligataire qui confirme la solidité de la signature togolaise

17 Avril 2026
Togonews (Lomé)

Lors d'une émission d'Obligations Assimilables du Trésor (OAT) par voie d'adjudication organisée vendredi, l'État visait une mobilisation de 30 milliards de Fcfa.

Les investisseurs ont répondu bien au-delà des attentes : 33 milliards ont finalement été retenus, pour un taux de couverture de plus de 306%.

Les Obligations Assimilables du Trésor sont des titres de dette à long terme émis par l'État pour financer ses besoins budgétaires. Concrètement, l'État emprunte de l'argent auprès d'investisseurs, banques, institutions financières, fonds d'investissement, en échange d'une rémunération sous forme d'intérêts versés sur une durée déterminée.

À l'échéance, le capital est remboursé intégralement. Bénéficiant de la garantie souveraine de l'État, les OAT sont considérées comme des placements sûrs et stables, privilégiés par les investisseurs institutionnels.

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L'adjudication, procédé par lequel les investisseurs soumettent leurs offres de souscription, s'est déroulée sous la supervision d'UMOA-Titres, la plateforme spécialisée de l'Union Monétaire Ouest-Africaine, garantissant la transparence de l'opération sous l'égide de la BCEAO.

Un taux de couverture de 306%, signifiant que les investisseurs ont proposé plus de trois fois le montant recherché , est un indicateur particulièrement éloquent. Il traduit une confiance marquée des marchés financiers régionaux envers la signature togolaise et la solidité perçue de ses finances publiques.

Cette performance s'inscrit dans une dynamique positive : le FMI a récemment reclassé le Togo parmi les pays à "forte capacité de dette", reconnaissant ainsi les progrès accomplis en matière de gestion macroéconomique et de réformes structurelles.

Cette levée de fonds s'inscrit dans la stratégie du Togo de diversifier ses sources de financement et de consolider sa présence sur le marché financier régional.

Les fonds mobilisés permettront de financer des dépenses prioritaires : infrastructures, services publics ou remboursement de dettes antérieures.

Dans un contexte de conditions de financement régionales encore tendues, la capacité du Togo à attirer les investisseurs avec une telle vigueur confirme que le pays a su construire une crédibilité financière solide, et entend bien en tirer profit pour accélérer son développement.

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