Sénégal: Diplomatie parlementaire - Le pays multiplie les échanges à Istanbul lors de la 152e Assemblée de l'UIP

En marge des travaux de la 152e Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP), tenue à Istanbul, une intense activité diplomatique s'est déployée autour de la délégation sénégalaise, marquée par plusieurs entretiens bilatéraux de haut niveau visant à consolider les partenariats stratégiques et à promouvoir la coopération interparlementaire.

Le responsable sénégalais a d'abord rencontré le Président du Sénat de la République fédérale du Nigeria, Godswill Obot Akpabio. Les discussions ont porté sur le renforcement des relations entre le Sénégal et le Nigeria, avec un accent particulier sur les échanges économiques et les partenariats stratégiques. Les deux parties ont également abordé le rôle du Parlement de la CEDEAO, dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires et politiques.

Dans la continuité, un entretien a eu lieu avec le Président du Conseil de la Shura du Sultanat d'Oman, Khalid bin Hilal Al Ma'awali. Les échanges ont principalement porté sur les visites officielles prévues entre les deux pays et sur les moyens de renforcer les liens d'amitié et de coopération, notamment dans le domaine parlementaire.

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La délégation sénégalaise s'est ensuite entretenue avec le Président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, Numan Kurtulmuş. Les discussions ont permis d'explorer les perspectives de développement des relations entre le Sénégal et la Turquie, à travers la coopération économique, la diplomatie parlementaire et la création envisagée d'un groupe d'amitié parlementaire.

Autre temps fort, la rencontre avec le Président de la Chambre des représentants d'Australie, Milton Dick, a mis en lumière les opportunités de coopération entre le Sénégal et l'Australie, notamment dans le secteur des ressources naturelles, en particulier minières. Les discussions ont également porté sur un éventuel benchmark de la législation australienne en matière de protection des mineurs en ligne, l'Australie figurant parmi les pays pionniers dans la régulation de l'accès des moins de 16 ans aux réseaux sociaux.

Au-delà des relations bilatérales, les échanges ont abordé la situation au Moyen-Orient, avec un appel partagé en faveur de l'aboutissement des négociations en cours pour instaurer une paix durable, fondée sur le dialogue et le respect du droit international.

À travers cette série de rencontres, le Sénégal réaffirme son attachement à un multilatéralisme actif, à une coopération renforcée entre les peuples et à une diplomatie parlementaire résolument tournée vers la paix et le développement.