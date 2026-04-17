Sénégal: Arnaque au visa - Le ministère de l'intégration et des affaires étrangères met en garde contre la plateforme frauduleuse « Senevisa.com »

Le Ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur a lancé une alerte à l'attention du public concernant l'existence d'une plateforme frauduleuse dénommée « Senevisa.com », spécialisée dans la délivrance illégale de visas pour le Sénégal.

Selon les autorités, ce site internet, mis en ligne par un réseau de faussaires, exige des paiements en échange de prétendues démarches de visa d'entrée et de séjour sur le territoire sénégalais. Une pratique totalement illégale qui expose les usagers à des pertes financières et à d'éventuelles fraudes supplémentaires.

Dès la découverte de cette activité, le Ministère a saisi les autorités compétentes pour l'ouverture d'une enquête judiciaire. Il a également demandé la fermeture immédiate de la plateforme incriminée afin de protéger les citoyens et les étrangers souhaitant se rendre au Sénégal.

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Dans son communiqué, le Ministère rappelle avec fermeté que les demandes de visa pour le Sénégal relèvent exclusivement des missions diplomatiques et consulaires sénégalaises à l'étranger. À ce jour, aucune procédure officielle en ligne payante n'est en vigueur, et aucun frais de dossier n'est exigé dans le cadre de ces démarches.

Les autorités invitent ainsi le public à faire preuve de vigilance et à se rapprocher uniquement des canaux officiels pour toute demande relative aux visas. Elles assurent par ailleurs que toute modification de la réglementation sera communiquée en temps opportun.

Cette mise en garde intervient dans un contexte de recrudescence des arnaques en ligne, ciblant notamment les voyageurs et les candidats à l'expatriation.