À Ziguinchor, les acteurs de l'école, aux côtés des autorités administratives et académiques, se sont mobilisés pour dresser le diagnostic d'un système éducatif aux performances contrastées. Si des avancées notables sont enregistrées en matière d'accès et de gouvernance, des faiblesses persistantes demeurent dans les indicateurs de qualité.

Dans l'académie, les taux bruts de scolarisation (TBS) au niveau élémentaire sont jugés très satisfaisants, dépassant parfois les 100 %. Une performance qui traduit les efforts consentis pour garantir l'accès à l'éducation. Toutefois, ces résultats encourageants contrastent avec les difficultés observées dans les cycles supérieurs notamment au secondaire. Les résultats du baccalauréat restent en deçà des attentes.

Avec un taux de réussite de 38 % bien loin de l'objectif fixé à 46 %, l'académie enregistre même une régression de trois points par rapport à l'année précédente. Une situation préoccupante que reconnaît l'inspecteur d'académie, Papa Gorgui Ndiaye. « Pour le CFEE et le BFEM, une évolution a été notée et les performances de l'académie dépassent largement le niveau national. Le problème se situe au niveau du baccalauréat », a-t-il expliqué soulignant que les échanges ont largement porté sur les causes de cette contre-performance et les solutions à envisager.

Parmi les facteurs évoqués figure la faible fréquentation des séries scientifiques qui constitue un défi majeur pour l'avenir du système éducatif. Les autorités insistent ainsi sur la nécessité de renforcer la formation des enseignants, d'améliorer les équipements scientifiques et de revaloriser l'enseignement des sciences. Autre source d'inquiétude : le taux de déperdition scolaire estimé à 11 %, notamment au niveau du secondaire. Un niveau encore élevé, marqué par les abandons et les redoublements qui freinent les performances globales.

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Face à ces constats, la revue régionale de l'éducation et de la formation a permis de formuler plusieurs recommandations. Celles-ci portent notamment sur l'amélioration de la qualité des enseignements, la promotion des filières scientifiques et le renforcement du suivi des élèves afin de limiter les abandons. Autant de pistes que les acteurs espèrent voir rapidement mises en oeuvre pour inverser la tendance et améliorer durablement les performances du système éducatif dans la région de Ziguinchor