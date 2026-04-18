Iyad Bouriou, élève de 8 ans, inscrit à l'école primaire de Bab Jebli, à Teboursouk, dans le gouvernorat de Béja, a remporté, récemment, la première place au Championnat mondial de calcul mental lors du Sommet international des génies 2026 à Istanbul, en Turquie. Excellent ! Mais y a-t-il un après ?

La Presse -- L'événement, certes, d'envergure, a mérité d'avoir fait la une des médias au moment même de son annonce par le ministère de l'Education, il y a une semaine. Mais, il ne devait pas passer en tant que simple information d'actualité.

Seulement des post facebook.. !

Et l'on peut dire que le sacre réservé à Iyad et le grand titre qu'il avait décroché n'ont pas été, jusque-là, suivis d'effet, ni, du moins, accompagné d'un débat télévisé. Sauf des post facebook et des commentaires de sympathie et de félicitations, attirant l'attention sur une nécessaire réflexion sur l'enseignement des mathématiques et la promotion de l'apprentissage des sciences dans nos écoles. Cela dit, un tel événement ne peut être réduit à un simple fait personnel ou familial, mais une occasion propice pour remettre la réforme éducative au-devant de la scène.

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L'exploit qu'avait, fièrement, réalisé cet écolier issu d'une école primaire, géographiquement loin des projecteurs, aurait bien valu la messe et honoré cet enfant prodige aux talents mathématiques exceptionnels. Naturellement surdoué, Iyad, cet écolier tunisien appartenant à l'école publique, avait franchi, avec brio, une telle épreuve mentale et résolu, en si peu de temps, de nombreuses opérations sans calculatrice. Car le fait d'avoir gagné le pari face à d'autres candidats aussi doués que lui, sous le contrôle strict des experts spécialisés en la matière, n'est guère à la portée de ceux de son âge, et encore moins un habituel test en classe. D'autant plus que sa distinction, sous les flashs des caméras, en présence d'un grand nombre de participants venus du monde entier, lui a permis de porter haut l'étendard de la Tunisie, en signe de fierté et d'appartenance.

Un succès éducatif

Ce nouveau succès éducatif, qui s'ajoute au palmarès national déjà inscrit dans les annales, vient nous rappeler la portée du savoir et l'investissement dans le capital humain. Et combien de fois nos honorables compétences, ici et ailleurs, ont fait rayonner l'image du pays à l'international et mis en avant l'expérience tunisienne dans plusieurs domaines d'ordre scientifique, technologique, médical, sportif et bien d'autres qui ne sont pas des moindres?

Champion du monde, par excellence, Iyad pourrait inspirer beaucoup d'autres dans nos établissements éducatifs, voire un exemple à suivre. Mais pas gratuitement ! Le ministère de l'Education devrait investir dans l'événement, afin de faire valoir ces jeunes compétences, les former et les accompagner dans leur parcours initiatique. Calcul mental, robotique, aéronautique, informatique, intelligence artificielle et autres filières émergentes méritent, aujourd'hui, qu'on leur accorde plus d'intérêt, en leur favorisant l'appui et l'encadrement requis. Les introduire dans des clubs scolaires serait encore mieux pour les rendre accessibles à tous les élèves.