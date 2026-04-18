Tunisie: Tunis - Déviation partielle de la circulation à El Menzah dimanche

17 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le ministère de l'Intérieur a annoncé, vendredi, la mise en place d'une déviation partielle de la circulation le dimanche 19 avril au niveau du quartier olympique d'El Menzah, à l'occasion de l'organisation de la manifestation sportive et caritative "SMA RUN".

Dans un communiqué, le département précise que cette mesure concernera la route du quartier olympique en direction du Centre urbain nord, dans sa portion comprise entre les feux de l'avenue El Moez et l'avenue Mohamed Ali Akid ainsi que la rue de la Terre, et ce, de 08h00 jusqu'à la fin de l'événement.

Afin de fluidifier le trafic, les usagers venant de l'avenue Charles Nicolle et se dirigeant vers El Khadra sont invités à emprunter l'avenue Habib Bourguiba, au niveau de la Pharmacie centrale, puis à tourner à droite vers l'avenue Hédi Karray, avant de poursuivre par l'avenue du Japon en direction du Centre urbain nord.

Les automobilistes en provenance de la place du Barreau et à destination de l'Ariana peuvent, quant à eux, passer par l'avenue Cheikh Fadhel Ben Achour, puis bifurquer à gauche vers l'avenue Hédi Karray.

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Par ailleurs, les conducteurs venant de l'avenue Tahar Ben Achour ou de l'avenue Charles Nicolle en direction de l'Orientale 1 ou de la route nationale n°08 sont appelés à emprunter l'avenue Habib Bourguiba, au niveau de la Pharmacie centrale, puis à tourner à droite vers la radiale X menant à la route nationale n°08.

Le ministère de l'Intérieur appelle l'ensemble des usagers de la route à faire preuve de prudence, à respecter le Code de la route ainsi que les instructions des agents de la circulation, comptant sur la compréhension de tous pour garantir la sécurité générale.

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