Tunisie: Match à haut risque - L'Espérance de Tunis met en garde ses supporters

17 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

L'Espérance sportive de Tunis (EST) a appelé ses supporters présents en Afrique du Sud à faire preuve de responsabilité et à adopter un comportement exemplaire, à la veille d'une rencontre classée à haut risque.

Dans un communiqué publié vendredi, le club a exhorté ses fans à éviter tout comportement susceptible de provoquer des incidents ou d'entraîner des sanctions à l'encontre de l'équipe ou du public, notamment l'utilisation de fumigènes, de matières inflammables, de lasers ou toute autre pratique interdite, à l'intérieur comme à l'extérieur du stade.

L'Espérance a souligné que cette rencontre, disputée dans un contexte particulier, a été classée parmi les matchs à haut risque, appelant ainsi à un renforcement de la vigilance et du respect strict des consignes de sécurité.

Le club a, par ailleurs, réaffirmé sa confiance en ses supporters pour représenter dignement ses couleurs ainsi que celles de la Tunisie à l'étranger.

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