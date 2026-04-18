Afrique du Sud/Tunisie: Ligue des champions / L'EST à pied d'oeuvre à Pretoria - La bataille n'est pas perdue...

Les « Sang et Or » joueront leur dernière carte à Pretoria. En dépit de la défaite concédée au match aller, ils gardent leurs chances intactes à condition de savoir rattraper d'abord leur retard.

Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Voilà un proverbe qui doit constituer la devise de Patrice Beaumelle et ses hommes en cette manche retour, au moment de fouler la pelouse du Stade Loftus Versfeld, demain après-midi. Pour rappel, le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 14h00.

Et même si l'Espérance a perdu la manche aller à Radès, rien n'est encore joué ou décidé. Toutefois, il est impératif, pour réussir la mission retour à Pretoria, de retenir les enseignements des erreurs commises à Tunis. Les "Sang et Or" ont été plus entreprenants, voire plus dangereux, mais ont joué de malchance : la balle de Florian Danho qui s'est écrasée sur le poteau gauche et le but refusé de Aboubacar Diakité, car précédé d'une faute.

Aussi, il y a des choix que Patrice Beaumelle est appelé à revoir. Il était clair qu'aligner Yan Sasse et Kouceila Boualia en même temps n'était pas une bonne idée. L'un devait commencer le match et l'autre devait faire son entrée en cours de jeu cela aurait été meilleur.

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Sasse n'est pas en forme et cela dure depuis un certain temps déjà. Le Brésilien doit se ressaisir au plus vite, à commencer par l'explication décisive de demain.

En ce qui concerne Kouceila Boualia, il s'est battu sur le terrain comme il le pouvait, lui qui a été suivi de près tout au long de la semaine dernière à cause de douleurs qui l'ont empêché de disputer le classico à Sousse. Il peut être une bonne carte à jouer en deuxième mi-temps à condition que Yan Sasse assure pleinement son rôle durant la période initiale.

Diakité d'entrée !

Le schéma classique en 4-4-2 peut bien faire l'affaire à Pretoria. En effet, les deux avant-centres, Florian Danho et Aboubacar Diakité, sont en mesure de faire la paire. Danho, par sa puissance, pèse sur la défense et Diakité, par son opportunisme, est susceptible de débloquer la situation.

A l'entrejeu, Moez Haj Ali devrait être associé à Onuche Ogbelu pour aider à une transition plus rapide, sur le plan offensif notamment. Il y a aussi Hamza Rafia qui, par son expérience, est en mesure d'apporter une meilleure stabilité au milieu du terrain.

Dernières retouches

La délégation « sang et or" est arrivée hier en fin d'après-midi à Johannesburg, avant de rallier Pretoria par la route en début de soirée.

Le temps de prendre les chambres et dîner. Aujourd'hui, l'équipe effectuera son ultime séance d'entraînement, l'occasion pour Patrice Beaumelle de régler les derniers détails. L'équipe est en pleine concentration et n'a nullement l'air d'être découragée. Le métier des cadres est là pour permettre de bien aborder le match de demain.