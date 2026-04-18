Tunisie: CAB / Dettes et litiges - Pas de sanctions en vue

Les dirigeants cabistes infirment les rumeurs concernant d'éventuelles sanctions pour dettes impayées.

Suite à des informations parues, ces derniers jours, sur les réseaux sociaux et relayées par certains médias évoquant une éventuelle retrait de points, les responsables cabistes ont fait un communiqué démentant en long et en large cette rumeur totalement infondée. Ils ont, par la même occasion, rappelé au large public «jaune et noir» que les dettes du CAB sont en train d'être remboursées selon un échéancier, comme convenu entre les parties concernées.

Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter pour l'avenir du Club. En outre, toujours dans ledit communiqué, le comité provisoire se réserve le droit de poursuivre en justice toute personne qui propage de fausses informations et dont le but est de nuire à la stabilité et la sérénité du CAB.

Recours au TAS: «Si et seulement si...»

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Après la décision de la commission d'appel de rejeter à nouveau l'appel concernant « l'affaire Harzi», les responsables cabistes se réuniront très prochainement pour décider de la suite à donner. Ils ont un délai de 30 jours pour formuler un éventuel recours au TAS. « Nous n'avons encore rien décidé. Recourir au Tribunal d'arbitrage sportif n'est pas une priorité pour l'heure. Nous allons nous réunir et nous déciderons d'une telle opportunité qui dépendra de notre position au classement.

En effet, si le CAB se retrouve tout près d'une qualification dans une quelconque compétition, africaine ou arabe, ce qui serait un miracle, alors là, nous irons au TAS, sinon dépenser des sommes déplacées ne sert à rien», nous dit le vice-président Amir Jaziri. Il semble qu'une telle cause est déjà entendue.