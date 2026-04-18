Angola: Le Président de la République limoge le directeur du Bureau des études de la Maison militaire

Luanda — Le Chef de l'État angolais, João Lourenço, a limogé ce vendredi Ernesto Manuel Norberto Garcia de son poste de directeur du Bureau des études et d'analyse stratégique de la Maison militaire de la Présidence de la République.

Cette information figure dans une note des Services d'appui au Président de la République, à laquelle ANGOP a eu accès.

La Maison militaire est un organe de conseil qui assiste le Président de la République avec des conseils techniques directs, ainsi que des services de sécurité et de défense au commandant en chef. Elle est dirigée par le ministre d'État et chef de la Maison militaire.

