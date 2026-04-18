Angola: Six nouveaux ambassadeurs accrédités par le Président de la République d'Angola

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a accrédité ce vendredi à Luanda six nouveaux ambassadeurs qui représenteront les intérêts politiques, diplomatiques, économiques et culturels de leurs pays respectifs en Angola.

Lors de cérémonies distinctes au Palais présidentiel, le Chef de l'État angolais a reçu les lettres de créance de l'ambassadrice de la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe, Alda Quaresma de Assunção Ramos, qui a obtenu le statut de résidente en Angola.

Cette diplomate a précédemment occupé des fonctions gouvernementales dans son pays, notamment en tant que membre de l'Assemblée nationale et du Parlement panafricain.

Le Président angolais a également accrédité, avec le statut de non-résident, les ambassadeurs de la République dominicaine, Erika Alvarez Rodrigues, de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Mekuria Geta Worku, et du Bangladesh, Miah Mainuel Kabir.

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Lors de cette même cérémonie, João Lourenço a également reçu les lettres de créance de l'ambassadrice de Colombie, Maria del Rosario Mina Rojas, et de l'ambassadeur du Nicaragua, Danilo Javier.

Après l'accomplissement du protocole, le Président de la République s'est entretenu en privé, pendant une dizaine de minutes, avec chacun des diplomates.

Les lettres de créance sont des documents officiels par lesquels un Chef d'État désigne un diplomate comme ambassadeur auprès d'un autre pays, marquant ainsi le début officiel de sa mission diplomatique.

La remise des lettres de créance se fait en personne au Chef d'État du pays hôte lors d'une cérémonie officielle.