Afrique Australe: L'Angola et l'Office du tourisme des Nations Unies renforcent leur coopération stratégique pour promouvoir les investissements

Luanda — L'ambassadrice d'Angola auprès du Royaume d'Espagne, Balbina da Silva, a officiellement présenté ses lettres de créance au Secrétaire général de l'Office du tourisme des Nations Unies, Sheikha Nasser Al Nowais, officialisant ainsi l'accréditation du pays auprès de cette agence spécialisée basée à Madrid.

Selon un communiqué de presse de la représentation diplomatique en Espagne, auquel l'agence ANGOP a eu accès ce vendredi, cet acte réaffirme l'importance de l'Angola en tant que membre actif de l'organisation et consolide la relation stratégique pour le développement du secteur sous la nouvelle direction mondiale.

Le communiqué ajoute que la rencontre officielle a permis de réaffirmer la pleine ouverture de l'organisation à l'égard de l'État angolais, la direction de l'Office du tourisme des Nations Unies déclarant qu'elle maintiendrait ses « portes ouvertes » pour soutenir la croissance du secteur du tourisme dans le pays grâce à une assistance technique et institutionnelle permanente.

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Dans le cadre de ce partenariat, la note précise que la Mission diplomatique angolaise en Espagne joue un rôle central dans la coordination des programmes visant à diversifier l'économie angolaise, en mettant l'accent sur le renforcement des compétences de la main-d'oeuvre locale afin de répondre aux enjeux du marché mondial.

Elle souligne également que cette coopération renforcée inclut l'accès à des programmes de formation spécialisés et l'intégration du personnel et des étudiants à des initiatives d'immersion technique au siège de l'organisation.

Récemment, ce partenariat s'est concrétisé par la publication du guide « Tourisme : Investir en Angola », un outil stratégique détaillant les opportunités offertes aux investisseurs internationaux dans les secteurs de l'écotourisme, de l'hôtellerie et des complexes touristiques.

Par ailleurs, l'Angola a été mis en avant dans le baromètre du tourisme des Nations Unies comme la destination affichant la plus forte croissance touristique en Afrique en 2025, avec une augmentation de 30 % des arrivées internationales.

Pour concrétiser ces objectifs, il a été convenu de créer un groupe de travail bilatéral chargé de coordonner et d'optimiser la mise en oeuvre des différents programmes de soutien au développement du tourisme et de fourniture d'assistance technique.

ONU Tourisme a exprimé sa pleine volonté d'aider l'Angola à promouvoir le pays comme destination d'excellence et à attirer les investissements étrangers, en tirant parti de la situation stratégique de la Mission diplomatique en Espagne.

L'ambassadrice Balbina da Silva a réaffirmé l'intention de l'Angola de collaborer étroitement avec l'équipe technique d'ONU Tourisme pour développer le secteur touristique national et l'intégrer à la stratégie de diversification économique du pays.

La réunion a également souligné le soutien institutionnel continu apporté aux programmes de la Mission diplomatique, notamment au Sommet mondial sur l'investissement dans le tourisme en Angola, qui se tiendra à Luanda du 17 au 19 juin 2026, renforçant ainsi la position du pays sur l'agenda international du tourisme durable.

