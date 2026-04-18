Angola: L'ambassadrice de Sao Tomé-et-Principe privilégie le renforcement de la coopération avec l'Angola

Luanda — L'ambassadrice de Sao Tomé-et-Principe en Angola, Alda Quaresma Ramos, a déclaré ce vendredi à Luanda que le renforcement de la coopération bilatérale dans de nombreux domaines constitue la principale priorité de sa mission diplomatique dans le pays.

La diplomate s'exprimait devant la presse après avoir présenté ses Lettres de Créance au Président de la République, João Lourenço, afin de commencer ses fonctions d'ambassadrice de son pays en Angola.

Selon elle, sa mission vise à consolider les liens d'amitié et à intensifier la coopération entre les deux États, en mettant l'accent sur des secteurs tels que l'économie et la sécurité.

« L'objectif est de renforcer de plus en plus la coopération existante entre ces deux peuples et pays frères, en travaillant ensemble pour le bien et la prospérité communs », a-t-elle souligné.

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L'ambassadrice a également souligné le rôle de l'Angola en tant que partenaire stratégique de São Tomé-et-Príncipe, insistant sur les liens fraternels historiques unissant les deux pays.

« L'Angola compte beaucoup pour nous. C'est un partenaire stratégique et un pays frère avec lequel nous entretenons des liens profonds », a-t-elle souligné.

Interrogée sur une éventuelle participation des évêques de São Tomé aux activités liées à la visite du Pape en Angola, la diplomate s'est dite convaincue qu'une telle présence était nécessaire, compte tenu de la proximité géographique entre les deux pays et de l'importance de cet événement religieux.

La présentation des lettres de créance marque le début officiel des fonctions de la nouvelle ambassadrice, qui s'est engagée à oeuvrer pour l'approfondissement des relations bilatérales.

Historique des relations entre les deux pays

Les relations de coopération entre l'Angola et la République démocratique de São Tomé-et-Príncipe continuent de s'affirmer comme historiques, stratégiques et multiformes, influençant divers domaines politiques, économiques et sociaux.

Établies le 19 février 1978, les relations diplomatiques entre les deux pays reposent sur des liens d'amitié, de solidarité et sur le partage de la langue portugaise, formalisées par la signature de l'Accord général de coopération la même année et la création de la Commission mixte bilatérale en 1980.

La coopération bilatérale englobe des secteurs tels que les relations politiques et diplomatiques, avec des consultations régulières et des visites officielles, ainsi que les domaines économiques et commerciaux, avec un accent particulier sur le commerce et l'investissement.

Dans le secteur de l'énergie, l'Angola demeure l'un des principaux fournisseurs de carburant de l'archipel.

Parmi les autres domaines pertinents figurent la sécurité et la défense, l'éducation et la formation du personnel, la modernisation de l'administration publique et des services sociaux, ainsi que les accords récents dans les secteurs de l'emploi et de la sécurité sociale.

Pour la mise en oeuvre et le suivi des actions conjointes, les deux pays s'appuient sur des mécanismes tels que le Comité de suivi du processus de coopération verbale, chargé d'évaluer et de définir les priorités, ainsi que de signer périodiquement des procès-verbaux et des protocoles dans des domaines comme le commerce, le tourisme, les transports et les hydrocarbures.

L'Angola est considéré comme un partenaire stratégique clé pour Sao Tomé-et-Principe, jouant un rôle important dans l'approvisionnement énergétique, le soutien institutionnel et le développement économique de l'archipel.

Ces dernières années, les deux États se sont efforcés de relancer et de revitaliser leur coopération bilatérale, visant à redéfinir les priorités stratégiques et maintenant, malgré certaines fluctuations conjoncturelles, une relation fondée sur la fraternité et des intérêts communs.

Au niveau multilatéral, l'Angola et Sao Tomé-et-Principe sont membres d'organisations telles que la Communauté des pays de langue portugaise et l'Union africaine, et alignent fréquemment leur coopération bilatérale sur les engagements pris au sein de ces instances.

Les relations entre les deux pays se caractérisent ainsi par un partenariat solide et en expansion, avec une diversification économique et technique croissante, l'Angola étant l'un des principaux alliés stratégiques de Sao Tomé-et-Principe dans le golfe de Guinée.