Angola: Toutes les conditions sont réunies pour la visite du Pape Léon XIV en Angola, selon la ministre d'État

Luanda — La ministre d'État aux Affaires sociales, Maria do Rosário Bragança, a assuré ce vendredi à Luanda que toutes les conditions étaient réunies pour la visite officielle du Pape Léon XIV en Angola, du 18 au 21 avril.

S'adressant à la presse à l'issue de la réunion d'évaluation présidée par le Président de la République, João Lourenço, avec le comité d'organisation de l'événement, la ministre d'État a déclaré que l'Angola était prêt à accueillir le Pape dans les meilleures conditions.

Selon la ministre, la réunion a permis de confirmer que « toutes les conditions sont réunies » pour que la visite se déroule comme prévu, soulignant l'engagement des institutions impliquées dans son organisation.

Pas de journée chômée payée à Luanda

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Par ailleurs, Maria do Rosário Bragança a profité de l'occasion pour préciser qu'il n'y aurait pas de journée chômée paysée dans la province de Luanda pendant la visite, contredisant ainsi les informations circulant sur les réseaux sociaux.

Elle a toutefois indiqué que la mesure ne sera appliquée dans la province de Lunda-Sul que le lundi 20 avril, car il s'agit d'un jour ouvrable.

Esprit de paix et de fraternité

La ministre a également lancé un appel à la paix, à l'harmonie et à la fraternité parmi les Angolais, étant donné que le pays accueillera simultanément un Chef d'État et une importante figure spirituelle mondiale.

« Il est fondamental que cet accueil soit une réussite et que les messages de Sa Sainteté soient bien assimilés, contribuant ainsi au renforcement des valeurs morales au sein de la société », a-t-elle souligné.

Événements prévus

Concernant la participation aux événements prévus, la ministre n'a pas donné de chiffres, précisant qu'il ne s'agissait que d'estimations, susceptibles de varier. Elle a toutefois ajouté que la présence de nombreux fidèles et journalistes est attendue, y compris des professionnels étrangers en cours d'accréditation pour couvrir l'événement.

Parmi les activités prévues figurent l'organisation d'une messe en plein air à Kilamba (Luanda), des célébrations au sanctuaire de Muxima dans la province d'Icolo e Bengo, ainsi que des moments de recueillement et des rencontres avec les pèlerins dans la province de Lunda-Sul, en plus d'autres initiatives inscrites au programme de la visite papale.

Le comité d'organisation a été créé par décret présidentiel du 14 janvier 2026, suite à l'annonce officielle de la visite du Pape Léon XIV dans le pays faite par la nonciature apostolique en Angola.

Coordonné par la ministre d'État aux Affaires sociales, le comité comprend des membres du gouvernement angolais et des autorités religieuses de la Conférence épiscopale catholique d'Angola et de São Tomé (CEAST).

AFL/SC/LUZ