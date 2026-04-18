Angola: L'Angola accueillera une conférence internationale sur l'investissement touristique

Luanda — Le président de l'Institut du Forum mondial du tourisme (IFMT), Bulut Bagci, a annoncé ce vendredi à Luanda la tenue d'une conférence internationale sur l'investissement touristique les 18 et 19 juin, dans la capitale angolaise.

Bulut Bagci a souligné que l'Angola figure parmi les principales destinations émergentes pour les investisseurs sur le continent africain. Il s'exprimait devant la presse à l'issue d'une audience accordée par le Président de la République, João Lourenço, auquel il a présenté le format et les modalités de l'événement, et a réaffirmé l'intérêt de l'institut pour la promotion de l'Angola sur la scène touristique internationale.

Bulut Bagci, qui effectue sa deuxième visite en Angola après un premier séjour en 2019, a insisté sur le fait que le pays bénéficie actuellement de conditions favorables pour attirer les investissements, notamment grâce au développement des infrastructures, à l'amélioration du secteur aéroportuaire, à la simplification des procédures de visa, à la stabilité politique et à la sécurité des touristes.

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« La combinaison de ces facteurs positionne l'Angola comme l'une des destinations privilégiées des investisseurs, en particulier dans un contexte mondial où les flux d'investissement tendent à se concentrer sur l'Afrique », a-t-il souligné.

L'institution renforce sa présence en Afrique, notamment en Angola, par des actions visant à promouvoir le tourisme comme vecteur de diversification économique.

Le responsable a également souligné des signes concrets de cet intérêt, mentionnant que, lors de l'ITB Berlin, trois protocoles d'accord avaient été signés avec des groupes d'entreprises internationales désireux d'investir dans le secteur hôtelier et les domaines connexes en Angola.

Bulut Bagci a également estimé que le contexte international actuel est favorable au positionnement de l'Angola comme destination touristique et d'investissement, soulignant l'intérêt croissant des grands investisseurs pour le marché angolais.

L'Institut du Forum mondial du tourisme (IFMT), organisation internationale indépendante fondée en 2010 et basée à Londres, fait office de groupe de réflexion mondial dédié au développement du tourisme durable. Il organise des conférences, réalise des études stratégiques et soutient des initiatives d'attraction des investissements.

Dans le cadre de ses activités, l'IFMT organise des conférences et des sommets, fournit des conseils sur les politiques publiques du tourisme et encourage l'investissement dans le secteur. Il publie également des contenus spécialisés, tels que le magazine World Magazine, et élabore des classements internationaux.

