Sénégal: Hadj - Le Sénégal intègre l'Initiative 'Route de La Mecque' (agence)

Dakar — Dix pays dont le Sénégal font partie de l'initiative dite "Route de La Mecque", visant la facilitation des formalités pour les candidats au pèlerinage aux Lieux saints de l'Islam, rapporte l'Agence de presse saoudienne (SPA).

Le ministère saoudien de l'Intérieur poursuit la mise en oeuvre de l'Initiative de la Route de la Mecque pour la huitième année consécutive, élargissant le service à 17 points d'entrée dans 10 pays, selon l'agence officielle du Royaume.

Elle signale que l'Initiative, en tant que projet phare du programme d'expérience du pèlerin sous la direction de "Saudi Vision 2030", comprend désormais le Sénégal et le Brunéi, rejoignant le Maroc, l'Indonésie, la Malaisie, le Pakistan, le Bangladesh, la Türkiye, la Côte d'Ivoire et les Maldives.

Selon l'agence SPA, "La Route de La Mecque" vise à "fournir une expérience de Hajj transparente et de haute qualité en complétant toutes les procédures d'entrée dans les pays d'origine des pèlerins".

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L'initiative comprend la délivrance électronique de visas Hajj, le contrôle des passeports et la vérification des exigences sanitaires à l'aéroport de départ.

Les bagages sont codés et triés selon les arrangements de logement en Arabie saoudite, permettant ainsi aux pèlerins d'embarquer dans des bus dédiés à leur arrivée à La Mecque et à Madinah sans attendre à la cabine de réclamation des bagages.

La SPA rappelle que depuis son lancement en 2017, l'Initiative de la Route de La Mecque a servi 1.254.994 pèlerins.

Le projet implique les ministères des Affaires étrangères, de la Santé, du Hajj et de la Umrah, les médias, l'Autorité générale de l'Aviation civile, celles de la Zakat, de la fiscalité et des douanes.

L'Autorité saoudienne de la Data et de l'Intelligence artificielle, l'Autorité générale d'Awqaf, le Programme d'expérience du Pèlerin et la Direction générale des Passeports contribuent également à la mise en oeuvre de l'initiative.