Sénégal: Mamadou Amadou Ly et Aliko Dangote parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde (magazine Time)

Dakar — Quelques personnalités africaines, dont le Sénégalais Mamadou Amadou Ly, directeur de l'Association pour la recherche et le développement de l'éducation (ARED), et l'industriel nigérian de renom Aliko Dangote, figurent dans le classement 2026 des 100 personnalités les plus influentes du monde, établi par le magazine américain Time.

Le patron de l'ARED, une association basée à Dakar, figure dans ce prestigieux classement annuel en raison de sa contribution à l'enseignement bilingue, qui intègre les langues maternelles à l'enseignement élémentaire.

"Nous savons de manière empirique que les enfants apprennent mieux lorsque leur langue maternelle est intégrée dans leurs premières années d'école. Depuis plus de trois décennies, Mamadou Amadou Ly [...] travaille avec passion pour renforcer l'éducation en Afrique de l'Ouest et du Centre en soutenant l'utilisation des langues locales", affirme Time en citant Catherine Russell, la directrice générale de l'UNICEF, le Fonds des Nations unies pour l'enfance.

Mamadou Amadou Ly a remporté le prestigieux prix Yidan 2025 pour le développement de l'éducation. Cette distinction est attribuée par la Fondation du prix Yidan, une organisation philanthropique mondiale.

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Ce prix a été attribué en même temps à M. Ly et à Uri Wilensky, un informaticien américain.

Les deux lauréats rejoignent, en vertu de cette distinction, le Conseil des lauréats des prix Yidan, "une communauté d'esprits brillants, de chercheurs et de professionnels qui aspirent à [...] explorer des voies nouvelles pour créer un monde meilleur, grâce à l'éducation".

Time, l'un des principaux magazines d'information hebdomadaires des États-Unis d'Amérique, a également classé l'industriel et philanthrope nigérian Aliko Dangote parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde.

Faire partie de ce classement est la preuve que M. Dangote est l'un "des chefs d'entreprise les plus prospères et les plus emblématiques de sa génération", affirme un communiqué reçu du service de communication de Dangote Cement Sénégal, la filiale sénégalaise de Dangote Cement, un groupe nigérian de l'industrie du ciment.

"La présence de Dangote sur cette liste le place aux côtés de personnalités internationales de premier plan issues de divers domaines d'influence mondiale", souligne la même source.

Elle rappelle qu'il s'agit de la deuxième apparition de l'industriel nigérian sur la prestigieuse liste du Time100, après son premier classement en 2014.

"Son retour sur cette liste, plus d'une décennie plus tard, souligne la constance et l'ampleur de son influence sur la scène mondiale", ajoute le communiqué.

"Dans son éloge, le magazine Time a mis en avant la vision de Dangote, qui consiste à développer les industries africaines à partir des ressources locales, afin d'assurer leur compétitivité à l'échelle mondiale", est-il écrit dans le texte.

Le communiqué signale que "ses récents investissements dans des infrastructures énergétiques et industrielles à grande échelle témoignent de son engagement à long terme en faveur de la transformation économique de l'Afrique".

La militante sud-soudanaise des droits des femmes Zabib Musa Loro et la présidente namibienne, Netumbo Nandi-Ndaitwah, font partie du classement du Time, aux côtés du pape Léon XIV, de Donald Trump, le président américain, de Benyamin Nétanyahou, le Premier ministre israélien, et de Xi Jinping, le président chinois.