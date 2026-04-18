Sénégal: Hémophilie - L'accès aux facteurs de coagulation est le principal défi de la prise en charge, selon un médecin

Louga — L'accès aux facteurs de coagulation constitue le principal défi dans la prise en charge des personnes atteintes d'hémophilie, a souligné, vendredi, le médecin-chef du district sanitaire de Louga, le docteur Sitor Ndour, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale dédiée à cette maladie.

Représentant le directeur régional de la Santé, docteur Cheikh Sadibou Senghor empêché, il a expliqué que l'hémophilie est une maladie héréditaire caractérisée par un trouble de la coagulation du sang, lié à un déficit en facteurs de coagulation.

"Les personnes atteintes sont exposées à des saignements pouvant survenir spontanément ou à la suite de blessures, de circoncisions ou encore lors de l'accouchement. En l'absence de traitement adéquat, ces saignements peuvent être difficiles à maîtriser", a-t-il indiqué.

Selon lui, la prise en charge repose essentiellement sur l'administration de facteurs de coagulation, dont l'accès demeure limité pour de nombreux patients.

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"Les malades sont surtout confrontés à un problème d'acquisition de ces produits essentiels", a-t-il insisté, saluant l'appui de l'Association internationale de lutte contre l'hémophilie ainsi que de l'Association sénégalaise, qui facilitent l'approvisionnement en stocks pour soutenir les patients.

Le docteur Ndour a également signalé la présence de cas d'hémophilie dans tous les départements de la région de Louga, précisant que les personnes concernées se sont organisées en associations au niveau régional pour mieux faire face à la maladie.

Il a enfin plaidé pour un renforcement des efforts en matière de sensibilisation et d'accès aux traitements, afin d'améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec l'hémophilie.