Afrique: Au Cameroun, le Pape Léon XIV a délivré un message de paix et d'unité, selon le Vatican

Dakar — Le Pape Léon XIV a délivré au Cameroun, deuxième étape de sa tournée africaine, un message de paix et d'unité aux communautés musulmane et chrétienne de la région anglophone du Nord-Ouest en proie à une crise sécuritaire, a assuré le Vatican.

"En fin de journée, jeudi soir, après son retour à la nonciature, le Pape Léon XIV a rencontré douze représentants des communautés musulmanes camerounaises, dont certains avaient été reçus à Rome en décembre dernier", rapporte le site d'information officielle du Vatican.

Le Souverain pontife a entamé par l'Algérie (13 au 15 avril) une tournée apostolique l'ayant conduit mercredi au Cameroun. Il est attendu en Angola (12 au 21 avril) et en fin en Guinée Equatoriale (21 au 23 avril).

Selon le Vatican, la rencontre du chef de l'église catholique avec les communautés locales de la région nord du Cameroun était justifiée par la mise en oeuvre de "projets de coopération et de justice sociale" entre l'église et les représentants de communauté musulmane "afin de soutenir les populations les plus vulnérables du pays".

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Le Pape Léon XIV a témoigné sa gratitude aux camerounais dans leur ensemble pour "l'accueil chaleureux" qui lui a été réservé.

Il a salué la célébration de ce don commun celle de "continuer à communiquer le désir de chacun de trouver la paix, non pas une paix d'indifférence, non pas une paix qui nie la richesse des différences, mais une paix qui naît de la reconnaissance que nous sommes tous frères et soeurs, tous créatures de l'Un, tous appelés au respect de la dignité de tous".

Le deuxième jour de la visite apostolique a été marqué par la rencontre avec les peuples de la région anglophone du Nord-Ouest, profondément affectée par la crise sécuritaire, selon le Vatican.

Il souligne qu'à la cathédrale Saint-Joseph, "le Saint-Père a dénoncé la logique de la violence et enjoint les fidèles à être des artisans de paix".

Après la messe célébrée au Japoma Stadium de Douala, Léon XIV a effectué, vendredi, une visite dans certains services de l'hôpital Saint-Paul géré par l'archidiocèse de Douala et situé dans le quartier de Bassa.

Dans l'après-midi, de retour de Douala, le Pape a fait une halte à l'Université catholique d'Afrique centrale (UCAC), institution présente dans les six pays de la région.

Sur place, le souverain pontife a exhorté étudiants et enseignants à faire de leur institution "un lieu vivant de recherche de la vérité, de formation des consciences et de résistance aux dérives actuelles, notamment face aux défis du numérique et de l'intelligence artificielle".

A la fin de sa première journée au Cameroun, le chef de l'église catholique a rencontré les évêques du pays.