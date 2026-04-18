Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Cinq Sénégalais parmi les 31 'athlètes modèles' désignés par le CIO

Dakar — Le Comité international olympique (CIO) a dévoilé une première liste de 31 "athlètes modèles" dont cinq Sénégalais, Stéphane Badji, Yves Bourhis, Jean-Pierre Bourhis, Edmond Sanka et Combé Seck, chargés d'accompagner et d'assurer l'encadrement des participants aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

Le CIO a dévoilé cette liste sur son site internet, jeudi.

L'ancien international sénégalais Stéphane Badji, âgé de 36 ans, fait partie des athlètes sélectionnés. Formé au Casa Sports (Ziguinchor), club avec lequel il remporte notamment le championnat du Sénégal en 2012. Il poursuit ensuite sa carrière à l'étranger, passant par la Norvège (Sogndal puis Brann Bergen), la Turquie (Istanbul Başakşehir), la Belgique (RSC Anderlecht) et la Bulgarie (Ludogorets), où il décroche plusieurs titres de champion.

Il a participé à la Coupe d'Afrique des nations 2015 ainsi qu'aux éliminatoires de la Coupe du monde 2014 avec le Sénégal.

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En 2025, il met ensuite un terme à sa carrière de joueur et rejoint le staff technique du Casa Sports pour la saison 2025-2026.

Le céiste Jean-Pierre Bourhis, 31 ans, est double champion d'Afrique en descente et slalom en 2015. Il se qualifie pour les Jeux olympiques d'été de 2016 à Rio de Janeiro, où il termine 18e. Il participe ensuite aux Jeux olympiques de 2020 à Tokyo.

Son jeune frère, le kayakiste Yves Bourhis (28 ans) a participé aux Jeux olympiques de 2024 à Paris, terminant 12e en canoë monoplace, 22e en kayak monoplace et 19e en kayak cross.

Le para-kayakiste sénégalais Edmond Sanka a représenté le Sénégal aux Jeux paralympiques de Paris 2024, du 28 août au 8 septembre.

Médaillée d'or en kayak monoplace dames (200 m) aux Championnats d'Afrique de course en ligne de canoë-kayak en décembre dernier à Luanda (Angola), Combé Seck figure également dans cette sélection.

Les 26 autres athlètes sont issus de plusieurs nationalités.

Il s'agit de la Française Clarisse Agbegnenou, championne olympique en 2021 à Tokyo et multiple championne du monde de judo des moins de 63 kg; l'avironiste américain Christopher Bak ; la handballeuse espagnole Asunción Batista ; la taekwondoïste ivoirienne Ruth Gbagbi ; le karatéka brésilien Douglas Brose ; ou encore la gymnaste algérienne Kaylia Nemour, championne olympique 2024 et médaillée d'or aux barres asymétriques aux Championnats du monde 2025.

"Ces athlètes, choisis en collaboration avec les fédérations internationales, auront pour mission d'offrir un accompagnement personnalisé aux jeunes compétiteurs et d'animer des ateliers de formation portant notamment sur la gestion de carrière, la prévention des blessures et la préparation mentale", selon le CIO.

Issus des 25 sports de compétition et des 10 sports d'engagement inscrits au programme des JOJ Dakar 2026, ces "sportifs expérimentés mettront leur expertise au service des quelque 2 700 athlètes attendus. Ils assisteront également aux séances d'entraînement, encourageront les participants lors des compétitions et prendront part aux cérémonies protocolaires".

"Instauré dès la première édition des JOJ de Singapour en 2010, le programme des athlètes modèles est devenu une composante essentielle de cet événement, offrant aux jeunes sportifs l'occasion d'apprendre aux côtés d'olympiens chevronnés", a expliqué le texte du CIO.

A travers cette initiative, le CIO entend enrichir l'expérience des jeunes athlètes en leur offrant un cadre d'apprentissage et de partage avec des modèles inspirants, tout en renforçant l'héritage des JOJ Dakar 2026 au Sénégal et en Afrique, selon la même source.

Prévue du 31 octobre au 13 novembre 2026, cette première édition des Jeux olympiques de la jeunesse organisée sur le continent africain se déroulera sur trois sites: Dakar, Diamniadio et Saly.

Les organisateurs tablent sur la participation d'environ 2 700 athlètes représentant une vingtaine de disciplines sportives, de l'athlétisme à l'escrime, en passant par la natation, le skateboard, le judo, la voile, le beach-volley et le rugby à 7.

De nouvelles disciplines comme le breaking (danse urbaine), le baseball à 5, le triathlon ou encore le wushu figurent également au programme des JOJ Dakar 2026.

Voici les athlètes modèles sélectionnés:

Stéphane Badji, Yves Bourhis, Jean-Pierre Bourhis, Edmond Sanka et Combé Seck (Sénégal) ; Clarisse Agbegnenou, Rémy Bedu et Vincent Luis (France) ; Christopher Bak et Richard Torres Jr. (États-Unis) ; Asunción Batista (Espagne) ; Darcy Bourne (Grande-Bretagne) ; Douglas Brose et Rayssa Leal (Brésil) ; Sheila Chajira (Kenya) ; Doaa Elghobashy, Jomana Elsaiy et Dina Meshref (Égypte) ; Ruth Gbagbi (Côte d'Ivoire) ; Sonja Greinacher (Allemagne) ; Zohra Nora Kehli et Kaylia Nemour (Algérie) ; Khadija Krimi (Tunisie) ; Xiaoxiao Lai et Shiwei Zheng (Chine) ; Jamila Lunkuse et Halimah Nakaayi (Ouganda) ; Blessing Oborududu (Nigeria) ; Forrester Osei (Ghana) ; Ayako Rokkaku (Japon) et Maja Wl̸oszczowska (Pologne).