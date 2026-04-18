Sénégal: Ligue 1 (23e journée) - Face au Jaraaf, l'US Gorée va 'jouer pleinement ses chances', promet son entraineur adjoint

Dakar — L'US Gorée va "pleinement jouer ses chances" pour s'imposer face au champion en titre, l'ASC Jaraaf, a soutenu vendredi à Dakar son entraîneur adjoint Henri-Olivier Kanou, promettant "du spectacle" pour ce derby comptant pour la 23e journée de la Ligue 1 sénégalaise.

L'US Gorée va "pleinement jouer ses chances" pour s'imposer face au champion en titre, l'ASC Jaraaf, a soutenu vendredi à Dakar son entraîneur adjoint Henri-Olivier Kanou, promettant "du spectacle" pour ce derby comptant pour la 23e journée de la Ligue 1 sénégalaise.

"Nous allons jouer à fond et prendre les trois points. C'est un derby avec une histoire, mais nous le préparons comme les autres matchs. Nous sommes prêts et nous promettons du spectacle", a-t-il déclaré.

Il s'exprimait lors de la conférence de presse de veille de match devant opposer son équipe à celle du Jaraaf au stade Djaguily Bagayokho à 17h. Il était accompagné du capitaine de son équipe, Ousmane Mbengue.

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Les Insulaires s'étaient inclinés 2 buts à 0 lors du match aller.

Revenant sur cette défaite de la 8e journée, le technicien a souligné la progression de son équipe. "Nous sommes dans la continuité. Depuis ce revers, nous avons évolué. Demain (samedi), nous allons jouer pleinement nos chances", a-t-il indiqué.

L'objectif de l'US Gorée reste d'améliorer ses performances par rapport à la saison passée, tout en maintenant un équilibre entre engagement et qualité de jeu, selon son entraîneur, qui a assuré que son équipe ne sacrifiera pas le jeu. "Il y aura de l'impact, mais aussi du football", a-t-il dit.

L'US Gorée avait terminé deuxième du championnat national derrière l'ASC Jaraaf, champion en titre.

"La clé du match sera de respecter le Jaraaf et de rester fidèle à notre projet de jeu", a-t-il ajouté, soulignant la détermination de ses joueurs à mettre fin à une série de résultats défavorables face au champion en titre.

Henri-Olivier Kanou a assuré que ses joueurs étaient mentalement prêts à jouer cette rencontre qui "leur tient à coeur", évoquant notamment la nécessité de maîtriser les émotions dans un contexte de derby.

De son côté, le capitaine Ousmane Mbengue a rappelé qu"'un derby ne se joue pas, il se gagne. Nous sommes prêts pour prendre les trois points".

Reconnaissant que les défaites passées face au Jaraaf restent en travers de la gorge, il a ajouté qu'elles constituent une motivation supplémentaire. "Cette fois, nous allons tout faire pour gagner", a-t-il insisté, assurant que l'équipe appliquera les consignes pour faire la différence.