Sénégal: Festival de Cannes 2026 - Angèle Diabang désignée membre du jury 'Un certain regard' (officiel)

Dakar — La réalisatrice et productrice sénégalaise Angèle Diabang a été choisie pour faire partie du jury de la section "Un certain regard" de la 79e édition du Festival international de cinéma de Cannes prévue du 12 au 23 mai 2026 sur la Croisette, a appris APS de source officielle.

La Section officielle du Festival de Cannes, dénommée "Un Certain Regard" met en avant des films singuliers, portés par des écritures audacieuses et des regards nouveaux. Le jury, composé de professionnels du cinéma venus de divers horizons, est chargé de primer les oeuvres les plus marquantes de cette sélection parallèle à la compétition pour la Palme d'Or.

La présence d' Angèle Diabang dans ce jury illustre la reconnaissance croissante des talents africains au sein des grandes instances du cinéma mondial. Elle rejoint ainsi un cercle restreint de personnalités appelées à distinguer les oeuvres émergentes et innovantes présentées dans cette section.

Réalisatrice de plusieurs films primés, dont "Un air de kora" et "Mon beau sourire", Angèle Diabang s'est imposée au fil des années comme une voix majeure du cinéma sénégalais, à travers un regard sensible sur les réalités sociales et culturelles.

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Sa désignation au sein du jury "Un Certain Regard" vient ainsi confirmer son statut d'actrice influente du paysage cinématographique africain et international.