Sénégal: Ziguinchor - Forte mobilisation des élèves et des étudiants au Forum de l'orientation universitaire et de l'entrepreneuriat

- La sixième édition du Forum de l'orientation universitaire et de l'entrepreneuriat, ouverte, vendredi, à l'initiative de l'Institut supérieur de management (ISM), en partenariat avec la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté, a enregistré une forte mobilisation d'élèves, d'étudiants et d'acteurs socio-économiques autour du thème : "Ziguinchor vers le monde, la motivation comme passeport".

"Aujourd'hui, les élèves de la région font face à un déficit d'informations sur les possibilités de poursuite d'études supérieures. Il fallait donc créer une plateforme capable de regrouper l'ensemble des offres et d'éclairer les choix d'orientation", a expliqué le directeur des Écoles supérieures et des formations professionnelles de l'ISM Ziguinchor, Stanislas Manga.

Au fil des éditions, a-t-il rappelé, le forum s'est enrichi d'un volet entrepreneurial pour répondre aux difficultés d'insertion professionnelle des jeunes diplômés.

Cette dimension permet aux participants d'échanger directement avec des entrepreneurs et de s'inspirer de leurs parcours, entre réussites et obstacles, a ajouté M. Manga.

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L'objectif, selon lui, est d'une part, aider les élèves de Terminale à faire des choix académiques éclairés, et d'autre part, offrir aux jeunes porteurs de projets des opportunités de réseautage et de partenariat susceptibles de faciliter leur insertion dans le tissu économique.

Le chargé de programme à la Fondation Friedrich Naumann, Antonin Oumar Gning, a salué "un carrefour d'opportunités" favorisant les rencontres et le partage d'expériences.

Il a insisté sur la nécessité d'envisager l'orientation dans une approche globale, intégrant à la fois les études et l'initiative entrepreneuriale.

Le représentant du gouverneur de Ziguinchor, Samba Cissé a, pour sa part, mis en avant la portée de cet événement qui rassemble l'ensemble des acteurs de l'écosystème de la formation et de l'emploi, estimant qu'il contribue à outiller les jeunes pour éviter le chômage et explorer les voies de l'auto-emploi.

Fort d'un bilan jugé positif, marqué par une participation croissante d'élèves venus de plusieurs localités de la région, le forum ambitionne d'élargir davantage la diversité des établissements participants afin d'offrir aux futurs bacheliers un éventail plus large de choix pour leur avenir.