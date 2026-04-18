Sénégal: Tabaski 2026 - Les besoins en moutons de la région de Fatick estimés à 80.000 têtes

Fatick — Les besoins de la région de Fatick en moutons sont estimés à 80 000 têtes pour la prochaine Tabaski, a indiqué vendredi, Mame Fatou Thioune, directrice régionale de l'élevage et des productions animales.

"Les autorités administratives et les services de l'élevage ont pris des mesures d'anticipation sur le volet sécuritaire, économique et social pour couvrir les besoins en moutons de Tabaski, estimés à 80.000 têtes", a-t-elle dit.

Mme Thioune intervenait lors d'une réunion préparatoire de la Tabaski 2026 et des dispositions prévues pour un approvisionnement correct du marché local en moutons. La réunion a été présidée par l'adjoint au gouverneur de Fatick chargé du Développement, Dominique Coumba Ndoffène Diouf.

La directrice régionale de l'élevage et des productions animales a assuré que les services départementaux de Gossas et Foundiougne sont également à pied d'oeuvre pour réussir la présente campagne d'approvisionnement en moutons.

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Elle a signalé qu'une enveloppe de trente-deux millions de FCFA du Fonds d'appui à la stabulation (FONSTAB) a été dégagée dans la dynamique de faciliter et garantir l'accès au crédit des éleveurs et vendeurs.

Mame Fatou Thioune s'est par ailleurs félicité du déroulement des opérations d'approvisionnement en moutons de Tabaski de l'année dernière. Selon elle, "l'approvisionnement en moutons de Tabaski a été correct l'année dernière grâces aux appuis financiers".

Elle a toutefois déploré le faible taux de remboursement des dettes du FONSTAB, avec des impayées de 80% à ce jour.

De son côté, le président régional de la Maison des éleveurs de Fatick, Bassirou Fall a assuré que les éleveurs et vendeurs regagneront cette année le nouveau marché à bétail, situé à la sortie de la ville de Fatick.

"L'Etat a consenti beaucoup d'efforts pour nous construire ce marché à bétail. Il est excentré mais dispose de toutes les commodités pour abriter les opérations de vente des moutons", a-t-il ajouté.