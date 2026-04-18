Sénégal: Ligue 2 - AS Douanes-DUC, en ouverture de la 23e journée

Dakar — La 23e journée du championnat national de Ligue 2 démarre, s'ouvre ce vendredi, à 17h, avec la rencontre mettant aux prises l'AS Douanes et le Dakar université club (DUC), une rencontre prévue au stade Djaguily Bagayokho de Grand Yoff.

Cinq autres matchs seront au programme, samedi. Ils démarreront à la même heure à 17h.

Ces affiches vont opposer le leader Essamaye FC au Teranga SC, équipe du milieu de tableau (10e) au stade Alassane Djigo de Pikine. Amitié FC (12e) recevra la lanterne rouge Thiès FC dans un derby qui promet d'être très disputé sur la pelouse de Maniang Soumaré.

La journée se poursuivra dimanche avec un déplacement de l'AS Kaffrine (13e) sur le terrain de Diambars (4e) au stade Abdoulaye-Wade, avant de se clôturer lundi par le match entre Oslo FA (9e) et les Guelewaars (6e) au stade des Parcelles Assainies.

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Programme complet de la 23ème journée :

Vendredi 17 avril (17h00) :

AS Douanes - DUC (Stade Djaguily Bagayokho)

Samedi 18 avril (17h00) :

UCST Port - NGB (Stade Municipale Mbao)

Teranga SC - Essamaye FC (Stade Alassane Djigo)

Jamono Fatick - Ndiambour (Stade Massène Sène)

Amitié FC - Thiès FC (Stade Maniang Soumaré)

AS Bambey - ASC Saloum (Stade de Bambey)

Dimanche 19 avril (17h00) :

Diambars - AS Kaffrine (Stade Abdoulaye Wade)

Lundi 20 avril (17h00) :