Sénégal: Signature d'une convention entre l'UADB et l'OFNAC pour renforcer la lutte contre la corruption

- L'Université Alioune Diop de Bambey (UADB) et l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) ont signé, vendredi, une convention de partenariat destinée à renforcer la compréhension des missions de cette institution, notamment dans la lutte contre la corruption, a constaté l'APS.

« La lutte contre la corruption ne se joue pas uniquement dans les mécanismes de sanction ou de répression. Elle s'exerce aussi dans les lieux où se forment les esprits, où se construisent les compétences et où s'apprennent les rapports aux biens publics », a déclaré le président de l'OFNAC, Moustapha Ka.

Selon lui, ce rapprochement entre les deux institutions répond à une nécessité, dans un contexte marqué par la volonté du Sénégal de consolider les principes de transparence, de redevabilité et d'intégrité dans la gestion des affaires publiques.

Il a rappelé que les réformes engagées ont permis de mieux structurer les interventions de l'OFNAC, de renforcer les obligations de déclaration de patrimoine et d'améliorer la protection des citoyens.

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Toutefois, a-t-il souligné, « aucune réforme, aussi pertinente soit-elle, ne saurait produire pleinement ses effets sans un travail en profondeur sur les mentalités, les pratiques et la formation des futurs acteurs de la vie nationale ».

Moustapha Ka a indiqué que l'UADB présente un profil pertinent dans cette perspective, en raison de son implication dans des domaines où les questions de gouvernance sont centrales.

La convention ouvre également des perspectives dans la mise en place d'une académie anticorruption, un projet porté par l'OFNAC.

Dans le cadre de sa mise en oeuvre, un plan d'action a été défini, prévoyant notamment l'accueil de stagiaires de l'UADB à l'OFNAC, ainsi que l'organisation d'un panel annuel consacré à la lutte contre la corruption.

Le texte prévoit aussi un appui au développement de la recherche universitaire, à travers l'encadrement de mémoires et de thèses portant sur la gouvernance, l'intégrité et la lutte contre la corruption.

Les étudiants seront également impliqués dans les activités de sensibilisation, notamment à l'occasion de la Journée africaine de lutte contre la corruption. Un réseau universitaire anticorruption sera, en outre, mis en place, regroupant étudiants, experts et personnes ressources.

De son côté, le recteur de l'UADB, le professeur Ibrahima Faye, s'est félicité de la signature de cette convention, qui, selon lui, aura des effets positifs.

Il a souligné que les notions de transparence et de lutte contre la corruption doivent être mieux connues, en particulier des étudiants, afin de soutenir les efforts de l'État.

Le professeur Faye a réaffirmé l'engagement de l'université à accompagner l'OFNAC pour une meilleure visibilité de ses actions et s'est réjoui de la volonté de l'institution d'accueillir des étudiants en stage.