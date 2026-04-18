Sénégal: Tamabacounda - Plaidoyer pour le maintien des garçons à l'école

Tambacounda — L'inspecteur d'académie de Tambacounda (est), Assane Mbengue, a invité les acteurs de l'éducation à élaborer des stratégies visant à maintenir les garçons, soulignant que ces derniers "sont actuellement en situation de vulnérabilité".

"Il faut également penser à faire des plans de promotion des garçons à l'école. Ils sont actuellement en situation de vulnérabilité au niveau de la région de Tambacounda", a-t-il déclaré.

Assane Mbengue s'entretenait, jeudi, avec des journalistes en marge de la Revue annuelle de performances 2025 de l'éducation dans l'Inspection d'académie de Tambacounda.

Selon lui, "il y a eu un déséquilibre" entre les filles et les garçons dans les écoles de la région du Sénégal oriental.

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"Il va falloir corriger cela en essayant de travailler pour mettre en place des stratégies qui contribueront au maintien des garçons dans les espaces scolaires", a-t-il insisté, soulignant que cette forte performance des filles à l'école s'explique par l'intervention efficace de plusieurs projets et programmes de promotion pour booster le taux d'accès et leur maintien à l'école.

L'inspecteur d'académie de Tambacounda a salué "les avancées notables enregistrées en 2025, traduisant les efforts soutenus en faveur de l'amélioration de la gouvernance, de la qualité et de l'accès à l'éducation".

"Ces progrès se reflètent également dans l'optimisation de l'exécution budgétaire, le renforcement de l'efficience des dépenses publiques, ainsi que dans l'accroissement significatif de la dotation en personnel enseignant", a fait remarquer Assane Mbengue.

Aussi, "les performances enregistrées au BFEM, de même que les avancées notables dans le développement du bilinguisme, de la petite enfance et de l'inclusion scolaire, traduisent une dynamique positive au sein de notre académie", a-t-il déclaré.

D'après le rapport de la Revue annuelle 2025 consulté par l'APS, la région de Tambacounda fait toujours face à "des défis persistants" liés au faible taux d'achèvement à l'élémentaire et aux performances encore perfectibles au CFEE et particulièrement au Baccalauréat.

La région reste aussi confrontée à la hausse des abandons au moyen et au secondaire, ainsi qu'aux insuffisances en matière de transition entre les différents cycles.

Pour relever ces défis, l'inspecteur d'académie compte oeuvrer pour le maintien des élèves, en particulier les garçons, à l'école, pour l'amélioration des apprentissages et une meilleure inclusion sociale et scolaire, et dans la formation professionnelle.

L'inspection d'académie de Tambacounda va travailler également pour la gouvernance participative, l'amélioration des infrastructures et la cohérence stratégique entre les actions académiques et les orientations nationales, a annoncé Assane Mbengue.