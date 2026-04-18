Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 18 avril 2026

revue de presse

Affaire fusillade de Johannesburg : Le fils de Mugabe plaide coupable

Le plus jeune fils de l'ancien dirigeant zimbabwéen Robert Mugabe a plaidé coupable vendredi d'avoir pointé une arme à feu et d'avoir séjourné illégalement en Afrique du Sud, mais a nié avoir tiré et gravement blessé son jardinier à la suite d'une altercation.

Bellarmine Chatunga Mugabe, 29 ans, était en garde à vue avec son cousin et coaccusé, Tobias Mugabe Matonhodze, pour tentative de meurtre à la suite de l'incident survenu dans le quartier chic de Hyde Park, à Johannesburg.

Mugabe a plaidé coupable d'avoir séjourné illégalement en Afrique du Sud et d'avoir brandi une arme à feu lors d'un autre incident, tandis que Matonhodze a plaidé coupable de tentative de meurtre. [Source Africanews]

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Forum de la diplomatie : Les dirigeants du monde se réunissent en Turquie

Plusieurs chefs d’État et une cinquantaine de ministres des Affaires étrangères prennent part, du 17 au 19 avril à Antalya, en Turquie, au Forum de la diplomatie pour discuter des défis politiques, économiques et régionaux.

Placé sur le thème « Cartographier demain, gérer les incertitudes », la cinquième édition du Forum d’Antalya sur la diplomatie (ADF2026) est organisée par le ministère des Affaires étrangères de la République de Turquie, sous les auspices du président Recep Tayyip Erdogan.

Parmi les ministres des Affaires étrangères invités, 40 % viennent d'Afrique, 35 % d'Europe et 22 % d'Asie. La République du Congo est représentée par le ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l’étranger, Jean-Claude Gakosso. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Kenya : Meta met fin à son contrat avec Sama et provoque 1 100 licenciements

La Silicon Valley s’éloigne de Nairobi, et l’onde de choc fait trembler l’économie numérique est-africaine. Le géant américain Meta, maison-mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, a officiellement rompu son partenariat avec Sama, son principal sous-traitant au Kenya.

Cette décision radicale, annoncée ce jeudi 16 avril 2026, marque la fin d’une collaboration stratégique mais tumultueuse, laissant sur le carreau plus d’un millier de travailleurs de la tech. [Source Afrik.com]

Un avion transportant des Sud-Américains expulsés des Etats-Unis arrive en RDC, nouveau sous-traitant de la politique migratoire américaine

Une quinzaine de migrants latino-américains ont atterri à Kinshasa, vendredi 17 avril. Tous bénéficiaient de protections judiciaires américaines interdisant leur renvoi vers leur pays d’origine.

Ils sont arrivés en pleine nuit, à l’abri des regards. Vers 2 heures du matin, vendredi 17 avril, une quinzaine de migrants irréguliers originaires d’Amérique latine ont atterri à Kinshasa.

Cette première arrivée de migrants issus de pays tiers en République démocratique du Congo (RDC) a été annoncée, sur X, par Ice Flight Monitor, un outil de veille sur les vols d’expulsion de la police de l’immigration américaine (ICE) piloté par l’ONG américaine Human Rights First. [Source Le Monde Afrique]

Guinée - Après le blocage ciblé des réseaux sociaux, les restrictions finalement levées

En Guinée, l’association Ablogui qui réunit les blogueurs du pays a dénoncé jeudi 16 avril des restrictions visant les réseaux sociaux. L’association condamne le blocage qu’elle a elle-même constaté des réseaux sociaux et "exige leur rétablissement immédiat et sans condition".

Les restrictions ont été levées, a déclaré vendredi 17 avril Ablogui. "Nous saluons le rétablissement des réseaux sociaux. Les citoyens pourront de nouveau jouir des libertés d'information et d'expression", a affirmé Baro Condé, président de l'Ablogui.

L'Association des blogueurs de Guinée (Ablogui) a affirmé jeudi 16 avril avoir constaté "un blocage ciblé visant" les réseaux sociaux, excluant "toute hypothèse de panne ordinaire" de ces plateformes, dans un communiqué. L’organisation a dénoncé des restrictions, appelant à leur "rétablissement immédiat". [Source Africa Radio]

Mali : 631 titres miniers déjà intégrés dans le nouveau cadastre numérique

Le Mali a dévoilé, le 17 avril 2026, son nouveau cadastre minier, désormais entièrement numérisé et conçu par des experts nationaux.

Selon les autorités, ce système recense déjà 631 titres miniers, dans un contexte où la transparence et la maîtrise des procédures sont devenues des priorités majeures.

La présentation officielle s’est déroulée au palais de Koulouba, sous la présidence du chef de l’État, en présence du Premier ministre, du ministre de l’Économie et des Finances, du ministre des Mines ainsi que de plusieurs membres du gouvernement. D’après le ministre des Mines, Amadou Keïta, cette plateforme centralise toutes les informations liées aux titres miniers, notamment leur titularité, leur superficie et leur durée, avec l’ambition de corriger les limites de l’ancien système. [Source Apanews]

Ouganda : Un projet de loi pourrait criminaliser les transferts d'argent de la diaspora

En Ouganda, recevoir de l'argent de l'étranger pourrait devenir un crime. Un projet de loi intitulé « protection de la souveraineté », examiné jeudi 16 avril au Parlement, vise officiellement à protéger le pays contre toute ingérence étrangère jugée excessive. Mais pour ses détracteurs, ce texte pourrait avoir des conséquences majeures pour la population, potentiellement dramatiques.

Une mère recevant de l'argent depuis Londres pour payer les études de son fils, ou un chauffeur de moto-taxi aidé par un proche à Dubaï, pourraient être considérés comme des « agents de l'étranger » en Ouganda, selon le projet de loi sur la « protection de la souveraineté ». [Source RFI]

Candidature à la tête de l’ONU : Macky Sall vise à refonder le multilatéralisme

La candidature de Macky Sall à la tête de l’ONU s’inscrit dans un contexte international en pleine recomposition, marqué par des enjeux majeurs de gouvernance mondiale et de réforme du multilatéralisme. Portée par une vision centrée sur la paix, la sécurité, le développement et une gouvernance onusienne plus inclusive, elle répond à de fortes attentes africaines.

Face à la multiplication des crises systémiques en Afrique, conflits armés persistants, dérèglement climatique et creusement des inégalités, la candidature de Macky Sall à la tête de l’ONU, portée par la vision « Refonder le multilatéralisme pour un monde meilleur », vise à réformer un ordre international fragilisé.

Il défend une réforme articulée en trois axes complémentaires : l’intégration de la paix, de la sécurité et du développement avec un accent sur la prévention des conflits et les États fragiles, la modernisation d’un multilatéralisme plus inclusif face aux crises globales, et une gouvernance onusienne plus efficace, transparente et digitalisée. [Source Africa 24]

Burkina Faso : Les recettes internes dépassent les prévisions de 8 % au premier trimestre 2026

Le Burkina Faso a collecté 790,2 milliards de FCFA de recettes internes au premier trimestre 2026, soit 108 % des objectifs fixés. Un résultat qui surprend par son ampleur, alors que les prévisions tablaient sur 733 milliards. La performance, confirmée par le ministère de l’Économie et des Finances, concerne l’ensemble des régies financières du pays.

Dans le détail, les impôts ont rapporté 391,3 milliards de FCFA, dépassant les 371,2 milliards attendus. Les douanes suivent de près avec 331,6 milliards, contre 318,8 milliards prévus. Le Trésor, souvent le maillon le plus fragile, enregistre la plus forte surprise relative : 67,2 milliards collectés, loin devant les 42,9 milliards projetés. Cette hausse généralisée n’est pas le fruit du hasard. [Source Africapresse]

Égypte : Zamalek décroche le premier billet pour la finale de la Coupe de la Confédération

Zamalek s’est qualifié pour la finale de la Coupe de la Confédération malgré un match nul 0-0 obtenu vendredi soir face à Belouizdad au Stade international du Caire. Le club cairote a tiré profit de sa victoire 1-0 lors du match aller en Algérie pour l’emporter sur l’ensemble des deux rencontres.

Face à des tribunes bouillonnantes, les joueurs de Zamalek n’ont pas cherché à se contenter d’un résultat défensif. Ils ont pris l’initiative du jeu et multiplié les tentatives, obligeant l’équipe algéroise à rester vigilante pendant la majeure partie de la rencontre. [Source Beninwebtv]