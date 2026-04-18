Maroc: Le Premier secrétaire donne le coup d'envoi des travaux de la rencontre nationale des femmes ittihadies

Dans une salle archicomble du complexe Moulay Rachid pour l'enfance et la jeunesse à Bouznika, il fut procédé à l'ouverture de la rencontre nationale des femmes ittihadies qui se tient du 16 au 18 avril 2026.

Les travaux de cet évènement ont débuté par une allocution prononcée par la secrétaire nationale chargée des questions féminines, Milouda Hazeb, dans laquelle elle a mis en avant la détermination des femmes du parti de la Rose à jouer leur rôle de promotion des valeurs de l'USFP, à savoir : le progrès, la justice, la parité et l'égalité sous toutes ses formes. Elle a esquissé une rétrospective éloquente du cheminement de l'appartenance et du militantisme des femmes usfpéistes depuis la levée de la différenciation consacrée jadis entre l'homme et la femme notamment dans le domaine politique et la gestion des affaires publiques.

A cet égard, Milouda Hazeb a mis en avant que si les militantes ittihadies déterminées à tout bout de champ, à concrétiser la vision du parti des forces populaires quant au quotidien des citoyennes et citoyens, mènent un combat acharné pour le changement, l'égalité, l'équité et la parité, elles ont toujours été encouragées et soutenues par la direction du parti qui n'a de cesse de les intégrer et mettre en avant leur militantisme authentique, leur dévouement au référentiel ittihadi et leur sens de l'action et du sacrifice tout en demeurant vigilantes quant à la poursuite du cheminement qui ne manque pas d'embûches.

Là-dessus, Milouda Hazeb a cédé sa place à la tribune, sur fond de slogans de militantisme ittihadi et d'hymne du parti de la rose, au Premier secrétaire du parti des forces populaires, Driss Lachguar qui, en guise d'enthousiasme militant, n'hésitait pas à scander les slogans élevés par l'assistance, en majorité, bien entendu composée de femmes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le dirigeant du parti des forces populaires a, de prime abord, mis en avant que cette rencontre «reflète, encore une fois, la dynamique de nos structures partisanes et la profondeur de leur adhésion à toutes les grandes problématiques sociétales dont en tête la question de l'égalité, l'équité sociale et la dignité humaine ».

Pour Driss Lachguar, cette rencontre traduit l'attachement de l'ensemble des militantes et militants ittihadis à la promotion de la considération du déploiement des femmes ittihadies aux côtés de leurs camarades hommes. Cela, a-t-il souligné, en parfaite cohérence avec le référentiel usfpéiste.