Maroc: Mohamed Idlamghiss - Le service militaire, un chantier Royal prometteur pour former les jeunes et répondre aux exigences du marché de l'emploi

Le service militaire est un chantier Royal prometteur visant à assurer la formation des jeunes et à répondre aux exigences du marché de l'emploi, a affirmé, jeudi à Rabat, Mohamed Idlamghiss, chef de Division à la Direction générale des Affaires intérieures du ministère de l'Intérieur.

Dans un entretien à la MAP axé sur l'opération de recensement relative au service militaire au titre de l'année 2026, M. Idlmghiss a indiqué que ce chantier s'inscrit dans le cadre de la vision de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, Chef Suprême et Chef d'Etat-major Général des Forces Armées Royales, qui a souligné à plusieurs reprises l'importance de ce processus national qualitatif pour les jeunes.

Le service militaire permet aux jeunes de s'acquitter de leur devoir national, d'intégrer une institution disciplinée et de recevoir une formation professionnelle qui leur ouvre des perspectives de s'intégrer dans le marché du travail, a-t-il ajouté.

Le responsable a, à cet égard, relevé qu'outre les différentes spécialités dispensées par les centres de formation des conscrits, plusieurs accords de partenariat ont été conclus entre les autorités militaires compétentes, des départements gouvernementaux et des établissements publics.

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Il s'agit de domaines portant notamment sur l'agriculture, la pêche maritime, les transports, la formation professionnelle, les douanes, les chemins de fer et l'OFPPT, l'objectif étant de diversifier la formation et de faciliter l'insertion professionnelle et l'accès au marché de l'emploi, a-t-il fait savoir.

Evoquant les droits dont bénéficient les recrues, M. Idlmghiss a expliqué que le service militaire leur confère des grades en fonction de leur niveau d'instruction ainsi qu'un salaire mensuel net d'impôt compris entre 1.050 et 2.100 dirhams, de même qu'une couverture médicale et un accès aux soins dans les hôpitaux militaires, tout en ayant la possibilité de participer aux concours durant leur service militaire.

Quant aux fonctionnaires, ils gardent leur salaire, leurs droits à l'avancement et à l'ancienneté, ainsi que le droit de réintégrer leur poste après avoir rempli leur devoir national.

S'agissant des perspectives professionnelles, il a souligné que les premières données indiquent qu'une proportion importante des appelés, hommes et femmes, a pu intégrer le marché du travail dans divers secteurs ou lancer des projets personnels, grâce à la formation pertinente et spécialisée ainsi qu'aux compétences acquises durant le service militaire.

M. Idlmghiss a, en outre, indiqué que les personnes aptes sont identifiées par une commission centrale de recensement, présidée par un magistrat à la Cour de cassation et composée de représentants de départements gouvernementaux et institutions militaires et d'instances de gouvernance.

Cette commission s'appuie sur le principe d'égalité, tout en garantissant l'équilibre spatial à travers une automatisation totale, sans aucune intervention humaine.

Les listes sont transmises aux autorités locales pour informer les personnes concernées et les inviter à remplir les formulaires de recensement via le site électronique (www.tajnid.ma), a-t-il expliqué, rappelant qu'en principe, le service militaire concerne les jeunes âgés de 19 à 25 ans.

Pour ce qui est des cas d'exemption, le responsable a noté qu'ils concernent l'incapacité physique, le soutien de la famille, la poursuite des études, ou le fait d'avoir un frère ou une soeur conscrits durant la même période.

Et de conclure que ce système s'inscrit dans le cadre d'une approche visant la formation et la promotion des jeunes, tout en développant leurs capacités et facilitant leur intégration dans le marché de l'emploi.