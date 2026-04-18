Tunisie: Jendouba - Le ministre de l'Équipement inspecte les glissements de terrain

Le ministre de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, Salah Zouari, a inspecté ce vendredi plusieurs glissements de terrain ayant affecté des routes nationales, régionales et locales dans le gouvernorat de Jendouba, ainsi qu'au poste frontalier de Babouch.

À l'occasion de cette visite, il a annoncé que le ministère a conclu un accord avec un bureau d'études et a lancé la préparation d'un appel d'offres selon une procédure de gré à gré (négociations directes), afin d'accélérer le rythme des interventions.

Dans une déclaration aux médias, le ministre a précisé que l'urgence des travaux est imposée par l'état actuel des infrastructures, notamment sur la Route Nationale 17 (reliant Jendouba à Tabarka) et la Route Nationale 11 (reliant Aïn Draham à Béja). L'objectif est de réhabiliter au plus vite ces axes endommagés pour rétablir une circulation fluide et sécurisée.

Il a ajouté que le ministère prépare de nouveaux marchés publics pour divers projets liés aux dégâts des dernières pluies dans la région, incluant la réparation de routes, de pistes et d'ouvrages hydrauliques, tout en poursuivant le développement des infrastructures pour répondre aux besoins locaux.

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Par ailleurs, le ministre a annoncé la mise en service, dès ce vendredi, du nouveau pont sur l'Oued Mellègue, situé sur la route locale 445 reliant Bou Salem, Jendouba et Siliana. Ce pont, dont le coût est estimé à 11 millions de dinars, permettra d'assurer la pérennité du trafic routier. Enfin, il a souligné que le projet d'autoroute reliant Bou Salem à la frontière algérienne viendra renforcer le réseau routier et le désenclavement de la région à l'échelle nationale et internationale.