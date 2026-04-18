La Présidence du gouvernement a annoncé, ce vendredi, la mise en ligne de la liste des postes vacants au sein des structures publiques sur la plateforme numérique dédiée à la régularisation des ouvriers de chantiers (hadhaer.gov.tn). Ces listes, établies par les différents ministères, seront également affichées dans les sièges des gouvernorats.

Selon le communiqué officiel, les ouvriers de chantiers âgés de 45 à 55 ans et appartenant à la première tranche sont invités à se connecter à la plateforme entre le 17 et le 30 avril 2026. Cette étape leur permettra de sélectionner leurs préférences parmi les postes proposés en adéquation avec leur niveau d'instruction.

Le communiqué précise également qu'une fiche explicative est jointe pour guider les utilisateurs sur la plateforme. Elle détaille la procédure pour :

Accéder au portail numérique.

Saisir et hiérarchiser les choix de postes.

Modifier, réorganiser ou supprimer des voeux si nécessaire.

Les bénéficiaires ont jusqu'au 30 avril 2026, délai de rigueur, pour finaliser leurs choix sur le site.