Tunisie: Mahmoud Meftah élu Vice-Président de l'Organisation Mondiale de la Famille

Le jeudi 16 avril 2026, le Président de l'Organisation Tunisienne pour l'Education et la Famille, Mahmoud Meftah, a été élu Vice-Président de l'Organisation Mondiale de la Famille, chargé des affaires juridiques et administratives. Cette nomination est intervenue à l'issue des élections générales visant à désigner le bureau exécutif de l'organisation pour son 37e mandat, couvrant la période de mai 2026 à avril 2030.

Dans un communiqué publié ce vendredi, l'Organisation tunisienne de l'éducation et de la famille a également annoncé l'élection d'Aïda Talmoudi, ancienne membre de son bureau national, en tant que première conseillère au sein du bureau exécutif de l'Organisation Mondiale de la Famille. Par ailleurs, la Brésilienne Daisy Castro a été reconduite à la tête de l'organisation.

Fondée dans les années 1960, l'Organisation Tunisienne pour l'Education et la Famille oeuvre à la protection et à la promotion de la cellule familiale, dans le but de préserver sa cohésion et de renforcer son rôle éducatif, social et économique. Elle mène diverses actions à travers ses bureaux régionaux dans les différentes régions du pays, notamment en faveur de l'accompagnement des élèves à tous les stades de leur parcours scolaire et du renforcement des liens entre la famille, l'école et la société.