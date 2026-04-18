Tunisie: Lait stérilisé - Tous les lots au goût altéré ont été retirés

Le Président de l'Instance nationale de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (INSSPA), Mohamed Rabhi, a affirmé ce vendredi que l'ensemble du lait stérilisé actuellement commercialisé sur le marché tunisien est sain et conforme à la consommation. Cette mise au point intervient après le retrait ciblé de quantités limitées présentant une altération du goût, sans impact sur la sécurité sanitaire.

Selon les précisions fournies à l'agence Tunis Afrique Presse, les lots concernés ont été produits les 1er et 2 avril. L'anomalie relevée se limite à une modification des caractéristiques sensorielles, en particulier du goût, sans compromettre la qualité sanitaire du produit.

À la suite de signalements de consommateurs, l'Instance a immédiatement sollicité l'entreprise productrice. Celle-ci a confirmé, sur la base de ses analyses internes et de ses dispositifs de contrôle qualité, la conformité de ses produits tout au long de la chaîne de distribution. Elle a toutefois identifié une anomalie circonscrite à une zone précise, attribuée à la qualité du fourrage consommé par le bétail, susceptible d'avoir influé sur la saveur du lait.

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L'entreprise a transmis à l'INSSPA l'ensemble des documents attestant de la fiabilité de ses systèmes d'auto-contrôle et des procédures qualité en vigueur dans ses unités de production. De son côté, l'Instance a réaffirmé sa vigilance et son engagement à renforcer les opérations de contrôle afin de garantir la sécurité des denrées alimentaires et la protection des consommateurs.

Pour rappel, l'INSSPA avait ordonné à titre préventif la saisie et la suspension de la distribution de certains volumes de lait stérilisé demi-écrémé, après des soupçons de non-conformité liés au goût et à l'odeur. Des inspections d'urgence avaient alors été menées sur les sites de production, couvrant l'ensemble du processus, depuis l'approvisionnement en matières premières jusqu'aux conditions de stockage et de distribution.