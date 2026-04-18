Tunisie: Lait stérilisé - Tous les lots au goût altéré ont été retirés

17 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le Président de l'Instance nationale de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (INSSPA), Mohamed Rabhi, a affirmé ce vendredi que l'ensemble du lait stérilisé actuellement commercialisé sur le marché tunisien est sain et conforme à la consommation. Cette mise au point intervient après le retrait ciblé de quantités limitées présentant une altération du goût, sans impact sur la sécurité sanitaire.

Selon les précisions fournies à l'agence Tunis Afrique Presse, les lots concernés ont été produits les 1er et 2 avril. L'anomalie relevée se limite à une modification des caractéristiques sensorielles, en particulier du goût, sans compromettre la qualité sanitaire du produit.

À la suite de signalements de consommateurs, l'Instance a immédiatement sollicité l'entreprise productrice. Celle-ci a confirmé, sur la base de ses analyses internes et de ses dispositifs de contrôle qualité, la conformité de ses produits tout au long de la chaîne de distribution. Elle a toutefois identifié une anomalie circonscrite à une zone précise, attribuée à la qualité du fourrage consommé par le bétail, susceptible d'avoir influé sur la saveur du lait.

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L'entreprise a transmis à l'INSSPA l'ensemble des documents attestant de la fiabilité de ses systèmes d'auto-contrôle et des procédures qualité en vigueur dans ses unités de production. De son côté, l'Instance a réaffirmé sa vigilance et son engagement à renforcer les opérations de contrôle afin de garantir la sécurité des denrées alimentaires et la protection des consommateurs.

Pour rappel, l'INSSPA avait ordonné à titre préventif la saisie et la suspension de la distribution de certains volumes de lait stérilisé demi-écrémé, après des soupçons de non-conformité liés au goût et à l'odeur. Des inspections d'urgence avaient alors été menées sur les sites de production, couvrant l'ensemble du processus, depuis l'approvisionnement en matières premières jusqu'aux conditions de stockage et de distribution.

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