Tunisie: Sousse - Alerte à la tuberculose bovine chez des veaux provenant de la contrebande

17 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le chef de la division de la production animale au sein du Commissariat Régional au Développement Agricole (CRDA) de Sousse, Houssem Mabrouk, a déclaré que six cas de tuberculose bovine ont été enregistrés dans la région. Tous ces cas concernent des veaux issus de la contrebande.

S'exprimant lors d'une séance de travail tenue aujourd'hui au siège du gouvernorat de Sousse, il a précisé que les mesures nécessaires ont été immédiatement prises, interdisant formellement la consommation et la commercialisation de ces viandes.

Mabrouk a expliqué que la détection de telles infections dans les abattoirs est une procédure normale. Il a souligné que la maladie est difficilement décelable sur l'animal vivant, mais qu'elle est systématiquement confirmée lors de l'abattage par les médecins vétérinaires présents sur place.

Il a également rappelé que la campagne nationale de vaccination du cheptel a débuté en Tunisie le 1er avril et se poursuivra tout au long du mois, avec une possibilité de prolongation.

Enfin, le responsable a insisté sur l'urgence de mettre à niveau les abattoirs municipaux et de fermer ceux qui ne respectent pas les normes sanitaires, déplorant la lenteur constatée dans la réalisation de ces réformes.

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