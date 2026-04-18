Convaincue du rôle central du digital dans la transformation des services financiers et l'amélioration de l'expérience client, la BNA BANK participe au Tunisia Digital Summit (TDS), qui se tiendra les 22 et 23 avril 2026.

À cette occasion, la Banque prendra part à cet événement majeur de l'écosystème numérique en tant que sponsor platinum, affirmant ainsi son engagement en faveur de l'innovation et de la digitalisation du secteur bancaire.

Une immersion au coeur de l'innovation bancaire

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La participation de la BNA BANK se matérialisera par la mise en place d'un stand interactif, conçu pour offrir aux visiteurs une expérience immersive à travers des démonstrations en conditions réelles de sa plateforme digitale BNA H24, ainsi que de son application mobile.

Les visiteurs sont ainsi invités à découvrir et tester la solution directement sur place, afin d'expérimenter une nouvelle manière de gérer leurs services bancaires : plus simple, plus fluide et entièrement digitalisée.

BNA H24 : une plateforme complète et inclusive

Forte de plus de 350 fonctionnalités, la plateforme BNA H24 incarne l'évolution des modèles bancaires vers des parcours autonomes et accessibles à tous. Elle s'articule autour de trois espaces complémentaires :

Un espace dédié aux clients de la Banque

Un espace ouvert au grand public

Un parcours digital permettant de devenir client à distance

Cette architecture vise à faciliter l'accès aux services bancaires, tout en élargissant le périmètre de la relation client à de nouveaux usages et à de nouveaux publics.

Une solution primée, reflet de l'excellence digitale de la BNA BANK

La performance et la qualité de la plateforme BNA H24 ont été saluées lors des Tunisia Digital Awards, où elle a remporté trois distinctions Gold :

Best Website Award

Best Mobile App Award

Best E-commerce Experience Award

Ces distinctions viennent confirmer le positionnement de la BNA BANK comme un acteur de référence en matière d'expérience utilisateur et d'innovation digitale.

Dans cette même dynamique, la Banque a également été élue « Marque de l'Année 2026», consacrant la confiance de ses clients et la pertinence de sa stratégie globale.

Un rendez-vous à ne pas manquer

À travers sa participation au Tunisia Digital Summit, la BNA BANK réaffirme son ambition de réinventer la relation bancaire, en plaçant le digital au coeur de son développement et de ses interactions avec ses clients.

📍 Rendez-vous les 22 et 23 avril 2026 au Tunisia Digital Summit pour découvrir BNA H24 et vivre une expérience bancaire résolument tournée vers l'avenir.