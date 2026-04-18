Tunisie: Taekwondo - Mondiaux 2026 juniors - Malek Mokrani (-51 kg) décroche la médaille en argent

Le Tunisien Malek Mokrani a remporté l'argent chez les -51 kg Championnats du monde juniors de taekwondo organisés à Tashkent (Ouzbékistan), en s'inclinant, vendredi, devant le Kazakhstanais Adilet Shérif.

Mokrani avait validé sa qualification pour le dernier carré après sa victoire en quarts de finale face au Tadjik Bakhtiyor Bedimogov (2-1).

Le Tunisien avait précédemment éliminé l'Egyptien Omar Salam (2-0), puis l'Ukrainien Arkhip Shulzhenko (2-0) et le Philippin Jian Axl Khloe Liyad (2-0).

De son côté, Istabraq Mirawi (-63 kg) a été éliminée dès les huitièmes de finale par la Chinoise Ruixi Du (0-2), tout comme sa compatriote Yasmine Dhaouadi (-52 kg), battue en 16e de finale par l'Ukrainienne Yuliaa Lonska (1-2).

Pour rappel, Adam Hasnaoui (-59 kg) a offert mercredi à la Tunisie sa première médaille de ces Mondiaux, en s'adjugeant le bronze des -59 kg, après sa défaite en demi-finale devant le Sud-coréen Ji Woong Ha (1-2).