En guise de préparation de la saison estivale et dans le cadre de la protection du patrimoine forestier et agricole, la commission régionale de lutte contre les catastrophes, de leur prévention et de l'organisation des secours à Gafsa, a dressé ce vendredi 17 avril 2026 un ensemble de recommandations. Il s'agit notamment de l'aménagement des pistes agricoles et forestières ainsi que du renforcement de la surveillance dans les zones sensibles.

C'est lors d'une séance de travail présidée par le premier délégué, Adel Neffati, que la commission a arrêté sa liste de recommandations. Elle a, entre autres, décidé de mettre en place des points de contrôle fixes et de fournir des moyens d'extinction légers pour une intervention initiale afin de circonscrire les incendies.

Dans le cadre de l'évaluation de la préparation pour la saison estivale, l'administration a approuvé l'exécution d'une opération blanche de simulation conjointe au cours du mois de mai prochain. Cette opération mobilisera toutes les composantes de la commission régionale afin de coordonner les efforts de secours et d'intervention.

Renforcement logistique

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Le colonel-major Bilel Oussaïfi, directeur régional de la protection civile à Gafsa, a indiqué dans cet ordre d'idées, que 500 gardes forestiers et 37 chauffeurs pour les différents moyens d'intervention ont été mobilisés à cet effet. Il a ajouté que la municipalité a mis à disposition 12 bulldozers, 15 véhicules légers et 13 citernes remorquables.

A noter que les données révèlent que les services des forêts, de l'équipement et de la protection civile disposent d'un équipement commun comprenant 8 camions de pompiers, un véhicule d'extinction d'une capacité de 600 litres et 4 unités de frappe (unités d'intervention rapide). Ce matériel inclut également 12 véhicules tout-terrain, 6 engins lourds, 2 camions de ravitaillement et 3 camions de transport.