Tunisie: Eau potable - Coupure programmée les 21 et 22 avril dans ces régions

Une coupure de la distribution de l'eau potable sera enregistrée, mardi 21 avril 2026, à partir de minuit dans certaines régions des gouvernorats de Mahdia et Monastir a annoncé, vendredi, la SONEDE.

Les régions concernées sont :

-Gouvernorat de Mahdia : les délégations de Mahdia, Rjich, Ksour Essef et Sidi Alouane.

-Gouvernorat de Monastir : les délégations de Monastir, Sahline et Bembla(à l'exception Menzel Ennour), Jemmel( à l'exception Menezl Kamel,Bir Eltaieb, El Hdadra), Moknine, Ksar Hellal, Téboulba, Bekalta, Sayada, Lamta, Bouhjar, Ksibet El Médiouni, Zéramdine(à l'exception Menzel Hayet, Mzaougha, Mlichette).

Cette coupure intervient en raison des travaux de raccordement de la station de dessalement de l'eau de mer de Sousse au canal des adductions des eaux du Nord, a expliqué la société.

Et de préciser que l'approvisionnement en eau reprendra progressivement, à partir de jeudi, 23 avril 2026, après l'achèvement des travaux.