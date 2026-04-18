Afrique: Sundowns-Espérance - Match sous haute tension et sécurité maximale en Afrique du Sud

Le club sud-africain de Mamelodi Sundowns a annoncé un ensemble de mesures organisationnelles et sécuritaires à destination de ses supporters, à la veille de la rencontre face à l'Espérance Sportive de Tunis (EST), prévue ce samedi 18 avril 2026, au stade Loftus Versfeld, dans le cadre du match retour des demi-finales de la Ligue des champions africaine.

Dans un communiqué officiel, le club a publié une liste détaillée des objets strictement interdits à l'intérieur de l'enceinte sportive, dans le but de garantir la sécurité et le bon déroulement de la rencontre.

Interdiction totale des armes et objets dangereux

Sundowns a confirmé l'interdiction absolue d'introduire toute forme d'arme dans le stade, notamment les armes à feu, les armes blanches ainsi que tout objet tranchant.

Le dispositif inclut également l'interdiction des feux d'artifice, des pétards et de tout matériel explosif.

Le club a par ailleurs précisé que les substances chimiques ou gazeuses sont également proscrites. Sont notamment concernés les bonbonnes de gaz, les bouteilles ou contenants sous pression ainsi que toute matière inflammable.

Selon le club, ces mesures visent à assurer un environnement sécurisé pour l'ensemble des supporters et à garantir le bon déroulement de cette affiche très attendue de la compétition africaine.