Tunisie: Amel Samoud Khamari nommée ambassadrice du Global Women Leaders Manifesto 2026

17 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Amel Samoud Khamari a été officiellement désignée ambassadrice du Global Women Leaders Manifesto 2026, en reconnaissance de son engagement de longue date en faveur de l'égalité des genres, de l'autonomisation des femmes et de la lutte contre les violences basées sur le genre.

En tant que signataire fondatrice de cette coalition internationale, elle rejoint un réseau mondial de femmes leaders engagées dans la promotion de politiques inclusives, le renforcement des actions de plaidoyer et la mise en oeuvre de changements transformateurs en faveur des femmes et des filles à travers le monde.

Une distinction portée par des valeurs fondatrices

Cette nomination met en lumière son leadership ainsi que son engagement continu autour des valeurs centrales du manifeste : protéger, éduquer et autonomiser.

À travers cette responsabilité, Amel Samoud Khamari réaffirme sa volonté de contribuer aux efforts internationaux visant à construire des sociétés plus justes, plus équitables et plus inclusives.

Cette désignation s'inscrit dans un parcours marqué par une implication constante dans les questions liées à l'égalité des chances et à la promotion du rôle des femmes dans les espaces de décision, à travers des initiatives nationales et internationales.

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