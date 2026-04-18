Tunisie: Lancement du concours 'Le stagiaire entrepreneur'

Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued, a présidé vendredi au siège de son département la signature d'une note organisationnelle conjointe relative au concours national "Le stagiaire entrepreneur", destiné à sélectionner les meilleures idées de projets portées par les apprenants des centres de formation professionnelle.

Cette signature a été conclue entre le directeur général de l'Agence tunisienne de la formation professionnelle (ATFP), Elias Chérif, et le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant (ANETI), Hatem Dahman, en présence de plusieurs responsables du ministère et des structures concernées, ainsi que des représentants de la GIZ.

Une initiative soutenue par un partenariat international

La première édition de ce concours est organisée en partenariat avec l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ), dans le cadre du projet « Formation et marché du travail - Format ».

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Elle cible les stagiaires inscrits pour l'année de formation 2025-2026 dans les centres relevant de l'ATFP ayant exprimé leur volonté de participation, soit 81 centres répartis sur l'ensemble du territoire national.

Selon le ministère, ce concours vise à encourager les jeunes en formation à innover, à développer des idées de projets réalisables et à renforcer leurs compétences dans le domaine de l'entrepreneuriat.

Il s'inscrit dans la stratégie nationale visant à promouvoir la culture de l'initiative privée et à former une nouvelle génération de porteurs de projets capables de contribuer à la dynamique économique du pays.

Vers un écosystème intégré formation-emploi

Le ministre a souligné que la formation professionnelle constitue un levier essentiel de développement, insistant sur la nécessité de renforcer une approche participative réunissant la formation, l'emploi, l'entrepreneuriat et les entreprises communautaires au sein d'un système intégré.

Il a également appelé à développer des mécanismes d'accompagnement et d'incubation des idées de projets afin de favoriser leur concrétisation.

La note organisationnelle encadre les différentes étapes du concours aux niveaux régional et national. À l'issue du processus, les 20 meilleures idées de projets seront récompensées lors du Forum national de la formation professionnelle prévu fin juin 2026.

Le responsable du projet « Formation et marché du travail », Pierre Lucante, a salué le niveau de coopération et le soutien technique apporté dans le cadre de cette initiative.

Les participants ont enfin souligné l'importance de pérenniser ce type de concours afin d'accompagner les jeunes porteurs d'idées et de favoriser leur transformation en projets concrets sur le terrain.