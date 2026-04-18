Tunisie: Gel des avoirs, investissements et coopération - Les points clés du dialogue Tunisie-Canada

À l'approche de la célébration du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et le Canada, M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a reçu, le 17 avril 2026, un appel téléphonique de son homologue canadienne, Mme Anita Anand.

Cet échange a permis de passer en revue les différents aspects des relations de coopération distinguées entre les deux pays et de réaffirmer la volonté commune de les hisser à un niveau supérieur, sur la base du respect mutuel, de la confiance et des intérêts partagés.

Le Ministre a, à cette occasion, salué la récente décision du Canada relative à la prolongation du gel des avoirs détournés, et a souligné l'engagement de la partie canadienne à accompagner la Tunisie dans ce processus, ainsi qu'à renforcer la coopération en vue du recouvrement de ces fonds, considérés comme un droit légitime et imprescriptible au profit du peuple tunisien.

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Il a également mis en exergue la contribution de la communauté tunisienne établie au Canada au cours des dernières décennies dans le renforcement des liens d'amitié, de coopération et de développement entre les deux pays, appelant à lui accorder davantage d'attention, à mieux encadrer son recrutement et à faciliter son intégration au sein de la société canadienne.

De son côté, la Ministre canadienne s'est félicitée du niveau remarquable atteint par les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays depuis sept décennies, tout en réaffirmant la volonté de les consolider davantage et d'intensifier les échanges entre les deux parties, dans le contexte international actuel.

Dans ce cadre, les deux Ministres ont souligné l'importance d'une bonne préparation des échéances bilatérales, notamment la visite du Président de la Chambre des Communes du Canada en Tunisie au mois de mai prochain, ainsi que la participation du Canada en tant qu'invité d'honneur à la Conférence internationale sur le financement de l'investissement et du commerce, prévue à Tunis les 28 et 29 avril 2026. Les deux parties sont convenues d'élaborer un programme d'action bilatéral multidimensionnel couvrant les années 2026 et 2027, visant à renforcer la coopération dans les domaines économique, commercial, de l'investissement, du tourisme, du transport ainsi que des technologies de l'information et de la communication.

Par ailleurs, cet entretien a constitué une occasion d'échanger les points de vue sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la situation au Moyen-Orient, et de réaffirmer l'importance de l'appui mutuel aux candidatures au sein des organisations internationales ainsi que dans le cadre de l'Organisation Internationale de la Francophonie.