Tunisie: Volley-ball - L'Espérance de Tunis s'impose face à l'Étoile du Sahel en finale aller

L'Espérance Sportive de Tunis a remporté une précieuse victoire face à l'Étoile Sportive du Sahel, trois sets à deux (25-15, 23-25, 25-16, 23-25, 15-12), ce vendredi à la salle Zouaoui, lors de la première manche de la finale du championnat national professionnel de volley-ball.

Dans une rencontre disputée et indécise jusqu'au bout, les deux formations se sont rendu coup pour coup. L'Espérance a remporté les premier et troisième sets, tandis que l'Étoile du Sahel a répliqué en s'adjugeant les deuxième et quatrième manches.

Le match s'est finalement joué au tie-break, où les "Sang et Or" ont su faire la différence pour s'imposer 15-12 et prendre l'avantage dans cette finale très attendue du championnat tunisien.