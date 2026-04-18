Sénégal: Un incendie endommage plusieurs cases et fait deux blessés graves dans un village à Saraya

17 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kédougou — Un incendie d'origine inconnue a ravagé 17 cases et occasionné deux blessés graves, vendredi vers 6 heures du matin, au village de Sékhoto, dans la commune de Missirah Sirimana dans le département de Saraya (sud-est), a appris l'APS de source sécuritaire.

Selon des témoignages les populations ont été réveillées par le bruit des flammes, parties d'un bar clandestin situé à proximité des habitations.

Le village s'est mobilisé avec les moyens du bord pour tenter de maîtriser le feu.

Les flammes se sont rapidement propagées, ravageant au total 17 cases entièrement consumées.

Le sinistre a aussi causé deux blessés graves. Les victimes ont été évacuées au poste de santé de Diakhaling avant d'être transférées au centre hospitalier régional de Kédougou.

D'importants dégâts matériels ont été enregistrés, notamment deux motocyclettes, deux groupes électrogènes ainsi qu'une modeste somme d'argent.

Les éléments de la brigade territoriale se sont rendus sur les lieux pour les constatations d'usage. Une enquête a été ouverte afin de déterminer l'origine de l'incendie.

Lire l'article original sur APS.

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