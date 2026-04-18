Sénégal: Bassirou Diomaye Faye reçoit l'athlète Saly Sarr

Dakar — Le président Bassirou Diomaye Faye, a reçu l'athlète sénégalaise Saly Sarr, médaillée de bronze aux Championnats du monde 2026 d'athlétisme en salle, disputés, en mars, à Kujawy-Pomorze, en Pologne, a appris l'APS, vendredi, de la présidence sénégalaise.

Lors de cette audience, le chef de l'État lui a adressé, au nom de la Nation, ses félicitations "pour cette performance de haut niveau qui honore le Sénégal".

Saly Sarr a réalisé un saut de 14 mètres 70 derrière la championne du monde en titre au triple saut, la Cubaine Leyanis Pérez Hernández (14m 95) et la Colombienne Leyanis Perez Hernandez (14m 86).

Elle a battu son propre record (14mètres 55) de 15 centimètres, après avoir égalé son record personnel au meeting d'athlétisme de Moscou (Russie), début février.

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La rencontre qui s'est tenue en présence du président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme et de l'agent de l'athlète a également permis d'échanger sur les perspectives de préparation des prochaines échéances internationales, en particulier les Jeux olympiques de Los Angeles prévus du 14 au 30 juillet 2028.

Saly Sarr figure parmi les plus grandes chances de médaille du Sénégal à ces compétitions sportives internationales.

En novembre 2025, l'athlète sénégalaise avait remporté la médaille d'or du triple saut féminin avec un bond de 14,52 mètres, lors des sixièmes Jeux de la solidarité islamique à Riyad, en Arabie Saoudite.

Elle avait terminé sixième de la finale du triple saut aux Championnats du monde d'athlétisme en septembre 2025. L'athlète est également championne d'Afrique 2024, lors des 23èmes championnats d'Afrique d'athlétisme à Douala (Cameroun).

Aux Jeux olympiques Paris 2024, elle n'a pas réussi à se qualifier en finale.

Le président de la République a réaffirmé "son engagement à garantir un accompagnement optimal, afin de permettre à Saly Sarr et à l'ensemble des athlètes sénégalais de se préparer dans les meilleures conditions aux échéances internationales à venir".