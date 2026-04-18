Sénégal: Combat Eumeu Sène-Ada Fass - Le promoteur salue le rôle Du parrain, Alioune Sarr dans la structuration de la discipline

Dakar — Le promoteur de lutte Makane Mbengue, de Gaston Productions, a rendu hommage, vendredi à Dakar, à l'ancien président du Comité national de gestion (CNG) de lutte, docteur Alioune Sarr, choisi comme parrain du combat de lutte devant opposer Eumeu Sène à Ada Fass, prévu dimanche à l'Arène nationale, saluant le rôle déterminant de cet "homme de dialogue" dans la "structuration et la professionnalisation" de cette discipline au Sénégal.

"Aujourd'hui, nous rendons hommages à un homme qui a profondément marqué l'histoire de notre sport national", a-t-il déclaré, justifiant le choix porté sur l'ancien président du Comité national de gestion de lutte au Sénégal.

M. Mbengue s'exprimait à l'occasion de la cérémonie de remise de drapeau du combat de lutte devant opposer Eumeu Sène à Ada Fass, organisée à l'Arène nationale sous la présence du président de la Fédération sénégalaise de lutte, Bira Sène.

Selon Makane Mbengue, "le docteur Sarr incarne le bâtisseur qui, durant ses 26 années à la tête du CNG (1994-2020), a transformé la lutte sénégalaise en une discipline structurée et professionnalisée".

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Il a rappelé que sous son magistère, "la lutte est passée d'un sport traditionnel à une véritable industrie", évoquant "l'institutionnalisation du CNG, la codification des règlements, la mise en place de contrats formels pour les lutteurs, ainsi que l'introduction d'assurances et de la médicalisation des combats".

"L'arène nationale, la structuration des cachets, la diffusion des combats à la télévision, tout cela porte son empreinte. Il a su moderniser sans dénaturer", a-t-il insisté, qualifiant Dr Sarr de "visionnaire" ayant contribué à faire de la lutte "une fierté exportable".

Le promoteur a également mis en avant les qualités humaines de l'ancien dirigeant, le décrivant comme "un homme de dialogue" ayant su maintenir l'équilibre entre les différents acteurs de l'arène, notamment les promoteurs, les lutteurs, les écuries et les autorités publiques.

"Votre porte a toujours été ouverte. Votre téléphone ne sonnait jamais dans le vide pour un acteur de la lutte. C'est aussi pour cela que cet hommage est naturel", a-t-il poursuivi.

Pour Makane Mbengue, le choix de faire d'Alioune Sarr le parrain du combat Eumeu Sène contre Ada Fass et de lui remettre le drapeau symbolique répond à une volonté de "reconnaissance envers un héritage vivant".

"Chaque promoteur qui organise, chaque lutteur qui perçoit un cachet, chaque jeune qui rêve de l'arène vous doit une part de reconnaissance", a-t-il dit.

Prenant la parole, le président de la Fédération sénégalaise de Lutte (FSL), Bira Sène, a salué, pour sa part, "le parcours remarquable" de son prédécesseur, soulignant que les réformes engagées par ce dernier ont permis de consolider les bases de la lutte sénégalaise.

"Remplacer un tel homme n'était pas une tâche aisée, mais c'est grâce à l'héritage qu'il nous a laissé que nous poursuivons aujourd'hui le chantier", a-t-il déclaré.

Il a indiqué que la remise du drapeau constitue "un symbole d'honneur, de dignité et de reconnaissance" pour l'ensemble de l'oeuvre accomplie par docteur Sarr au service de la lutte sénégalaise.

Le combat entre le leader de l'écurie Tay Shinger, Eumeu Sène, et Ada Fass, jeune sociétaire de l'écurie Fass Benno, est très attendu par les amateurs de lutte sénégalaise, ce dimanche à l'Arène nationale. Il est organisé par Gaston Productions.

La cérémonie de remise symbolique du drapeau s'est tenue en présence de plusieurs acteurs de la discipline : des communicateurs traditionnels, des lutteurs et proches du parrain.