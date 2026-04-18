Sénégal: Kébémer - Moussa Bala Fofana inaugure la nouvelle esplanade de la grande mosquée d'Andoulaye

Louga — Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana, a inauguré, vendredi, la nouvelle esplanade de la grande mosquée de la cité religieuse d'Andoulaye, dans le département de Kébémer.

Ce nouvel espace a été réalisé dans le cadre du Programme national d'aménagement et de modernisation des villes religieuses (PNAMVR), une initiative stratégique du gouvernement visant à moderniser et rénover les cités religieuses.

"Cette infrastructure s'inscrit dans les orientations des plus hautes autorités visant à offrir un espace plus vaste pour les prières et les cérémonies religieuses dans la cité religieuse d'Andoulaye, mais aussi à accompagner les grands rassemblements spirituels", a dit le ministre lors de la cérémonie d'inauguration en présence du porte-parole du khalife d'Andoulaye, Serigne Magatte Dramé, et des fidèles.

Moussa Bala Fofana a expliqué que sa présence dans la cité religieuse d'Andoulaye est d'abord un moment de gratitude envers le Tout-Puissant, mais aussi une occasion de rendre hommage aux figures religieuses, notamment El Hadj Thierno Dramé, pour leur contribution à l'ancrage des valeurs spirituelles au Sénégal.

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Le ministre a souligné que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le Premier ministre, Ousmane Sonko, ont instruit le gouvernement de parachever et mettre en oeuvre les projets d'infrastructures retenus pour les cités religieuses, afin de faciliter la vie des populations, particulièrement lors des grands événements religieux comme le Gamou annuel d'Andoulaye, dont l'édition 2026 est prévue samedi.

Il a dans ce sens annoncé la poursuite des investissements destinés à la cité d'Andoulaye, citant entre autres la construction d'une maison des hôtes, des structures sanitaires et d'équipements éducatifs.

Moussa Bala Fofana a rappelé que les cités religieuses ont un fort pouvoir d'attraction et d'importants besoins à satisfaire, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation. "Nous devons être à l'écoute des populations pour identifier les priorités et y apporter des réponses appropriées", a-t-il soutenu.

Le porte-parole du khalife d'Andoulaye, Serigne Magatte Dramé, a salué la réalisation de cette infrastructure tout en exposant d'autres préoccupations dont un poste de santé et un établissement scolaire.

"Nous avons des daaras [écoles coraniques] pour l'enseignement du coran, mais nous souhaitons des daaras modernes intégrant l'enseignement général. Nous avons aussi besoin d'une école et d'un poste de santé pour améliorer la prise en charge sanitaire des populations", a-t-il plaidé.

Il a également insisté sur la nécessité de procéder à un nouveau lotissement de la localité, afin de corriger certaines irrégularités constatées dans la gestion du foncier.

Moussa Bala Fofana a promis que les doléances exprimées seront examinées avec les services techniques du ministère, en collaboration avec les autorités locales, dans le cadre du programme "Plan Vert".

La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives et territoriales et religieuses de la région de Louga ainsi que de nombreux fidèles venus prendre part au Gamou annuel d'Andoulaye.