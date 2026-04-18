Sénégal: Ligue 1 - Le coach du Jaraaf invite ses joueurs à aborder avec 'sérénité' le derby contre US Gorée

17 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'entraîneur de l'ASC Jaraaf, Demba Bâ, a affiché, vendredi à Dakar, sa confiance à la veille du choc face à l'US Gorée en 23e journée de Ligue 1, appelant ses joueurs à la "sérénité" et à la "rigueur" pour faire face à une équipe "solide et efficace".

"Ce sera un match très intéressant. Nous savons que le Jaraaf va amener de l'impact et de l'intensité. Nous sommes prêts à répondre, tout en restant capables de jouer", a-t-il déclaré.

Il s'exprimait en conférence de presse à la veille du match de la 23e journée de Ligue 1 opposant son équipe à l'US Gorée, deuxième au classement général, en présence de son joueur El Hadj Malick Sembène.

À la tête du Jaraaf depuis fin mars, suite au départ de Souleymane Diallo, nommé Directeur technique national (DTN), Bâ a insisté sur l'importance pour ses joueurs de "rester calmes et sereins" face à une formation réputée pour son efficacité offensive.

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Avec 25 réalisations, l'US Gorée est, avec Génération Foot, la meilleure attaque du championnat. Elle figure aussi parmi les meilleures défenses, n'ayant concédé que 9 buts.

Revenant sur les ambitions du club, Demba Bâ a assuré que son équipe "prend les matchs un par un, avec l'objectif de gagner".

"La saison est encore longue", a-t-il indiqué, tout en reconnaissant le retard au classement. Le club basé dans le quartier dakarois de la Médina est 8e au classement général avec 28 points, 15 buts marqués et 14 encaissés.

De son côté, El Hadj Malick Sembène a insisté sur la motivation du groupe à relever le défi. "Le Jaraaf est l'une des meilleures équipes du championnat, mais nous sommes déterminés à gagner ce derby", a-t-il affirmé.

Le joueur a également mis en avant la cohésion du groupe malgré les difficultés actuelles du club. "Nous sommes conscients de la situation. C'est à nous de travailler pour remettre Gorée à sa place", a-t-il soutenu.

Pour lui, ce match représente une opportunité de "franchir un cap" et de relancer la dynamique de l'équipe. "C'est un derby qu'il faut gagner", a-t-il ajouté.

Ils ont tous deux invité leurs supporters à "venir soutenir l'équipe du début à la fin", dans un esprit de fair-play.

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